El 32% de los coches de Córdoba son altamente contaminantes

Casi el 32% de los coches que hay registrados en la provincia de Córdoba son altamente contaminantes. Así lo exponen los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativos a 2022 y que informan de los distintivos ambientales de los turismos. En la provincia había el año pasado registrados 396.998 turismos y apenas 950 tenían el distintivo de emisiones cero (pegatina azul) y menos de 8.000 eran ECO. Como explica la DGT, «la clasificación de los vehículos a través del distintivo ambiental tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente».

Existen cuatro tipo de distintivos, pero también hay turismos que no tienen ninguno de ellos. No tener el distintivo supone que ese vehículo no cumple con los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio. Y dentro de las etiquetas, hay algunas mucho más limpias que otras. Los más eficientes son los cero y los ECO, a su vez, los menos numerosos. En Córdoba hay registrados 8.741 turismos de este tipo, apenas el 2,2% del total. Los coches ECO y cero son, a grandes rasgos, los eléctricos, los híbridos y los de gas.

En el caso de la provincia, el distintivo más repetido es el B (etiqueta amarilla). Son turismos que no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, pero sí las anteriores. Aquí entrarían los turismos y furgonetas de gasolina de 2001 en adelante y los diésel a partir de 2006 (y los pesados de más de ocho plazas matriculados desde 2006, sean diésel o gasolina). Son 146.286 los turismos que cumplen estas características en la provincia, es decir, también son muy contaminantes, pero no tanto como aquellos que ni siquiera tienen derecho a la etiqueta.

El otro distintivo aparte del B, el cero y el ECO es el C (color verde), coches diésel o gasolina que sí cumplen con las emisiones que marca la Unión Europea. Son los de gasolina matriculados a partir de 2006 y los diésel a partir de 2015. En Córdoba hay 115.620 turismos que circulan con el distintivo C.

El número de los muy contaminantes se reduce

Aunque el porcentaje de vehículos altamente contaminantes sigue siendo muy alto, también es cierto que se va reduciendo con el paso de los años. En este caso, entre 2021 y 2022 la cifra de turismos nada respetuosos con el medio ambiente en Córdoba se redujo más de un 5%.

Esto ocurre debido a la alta edad media que tiene el parque móvil cordobés. El último dato actualizado por la Asociación de Talleres, Automoción y Movilidad de Córdoba (Atradeco) decía que la edad media del parque automovilístico cordobés era de 12,79 años. Desde Atradeco apuntan que «valoramos muy negativamente la tendencia negativa sostenida en los últimos años de envejecimiento del parque móvil que, a pesar del incremento en matriculaciones en los últimos meses seguirá aumentando hasta que esta tendencia alcista se estabilice. Según Ganvam, la antigüedad media del parque en España es de 13,9 años. En Andalucía, la antigüedad media es de 14,3 años».