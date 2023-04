Rafael Serrano: «El nido vacío ya es casi una aspiración»

«¿Cómo van a madurar, si no tienen la posibilidad de equivocarse autónomamente? Si no hay un futuro donde puedan desarrollar un proyecto vital, es lógico que vivan el ahora», explica el director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, Rafael Serrano, al ser consultado por las dificultades para la emancipación económica y de la vivienda familiar de los jóvenes. «Muchas veces se trata a los jóvenes como problema y no los problemas de los jóvenes. En eso, casi hay que darles la razón. Se habla de las formas de ocio o cuestiones que pueden alterar el uso del espacio para el resto de la ciudadanía», pero «lo extraño es que una persona con 30 años no tenga donde ir», llama la atención este sociólogo.

Rafael Serrano incide en que postergar la emancipación «tiene múltiples implicaciones» no solo para este colectivo, sino para su núcleo familiar y para la sociedad. «Si seguimos teniendo niños en casa, de 30 años, que no son niños, esto hace muy difícil desarrollar un proyecto de independencia en la madurez de los padres», explica. Así, alude a los problemas que se originan con esta situación, como el relativo al reemplazo generacional o la «conflictividad en el seno de la familia». El director del IESA afirma que «deberíamos entenderlo como un problema social de primer orden. Estamos acabando con etapas vitales. Casi dejas la crianza para meterte en el momento en que eres tú dependiente». De este modo, señala que en algunos casos el denominado síndrome del nido vacío «ya es casi una aspiración».