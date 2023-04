La sede del Colegio de Administradores de Fincas ha acogido una charla a cargo de Manuel Carrasco, abogado en la firma Lanvèrt, sobre la responsabilidad patrimonial que deriva de la nulidad del plan de recogida neumática de basura. Como ha detallado Carrasco, se trata de un problema con varias aristas, pues esa responsabilidad puede ser exigida por el comprador de una vivienda que tenga el sistema y no funcione (a pesar de haber pagado por él), hasta el promotor que ha invertido en la urbanización y se ha gastado dinero en instalar dicho sistema, pasando por el que quiere exigirle al promotor que está haciendo ahora su vivienda (y no está acabada) que no haga esa infraestructura si no se va a poder poner en marcha.

