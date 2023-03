Ángel Gutiérrez García, paciente del Materno Infantil del hospital Reina Sofía, ha colado una de las canastas más importantes de su vida. Una canasta, en forma de sorpresa, al mismísimo Fernando Romay, el gran jugador y leyenda del baloncesto español, al que este niño admira. De este modo, Ángel, que es natural de Puente Genil, le ha devuelto el regalo que Romay le hizo en junio del año pasado, con motivo de su undécimo cumpleaños.

Ángel estuvo desde el 30 de mayo al 16 de noviembre de 2022 en el hospital Reina Sofía recibiendo tratamiento debido a una leucemia que le acababan de diagnosticar. En estos momentos, este chico se encuentra bien y continúa con las revisiones, a la espera de que el curso próximo pueda de nuevo reincorporarse con sus compañeros de colegio y con su equipo local de baloncesto, señala su madre, Yolanda García.

Romay le ayudó a que estuviera menos decaído

El pasado año, cuando apenas estaba comenzando su tratamiento en el Reina Sofía, este pequeño se encontraba algo decaído, pero todo cambió cuando por la puerta de la habitación apareció su ídolo, Fernando Romay.

La gran pasión de Ángel es el baloncesto, así que la Federación Andaluza de Baloncesto y FAB Córdoba quisieron compartir con este niño y con su familia una tarde cuando fue su cumpleaños, para lo que contaron con la colaboración de Fernando Romay.

Sorprendido en un programa de televisión

Ahora ha sido Ángel y su familia los que le han devuelto la sorpresa a Fernando Romay, en el programa Déjate querer, de Telecinco. En este espacio, presentado por Paz Padilla, estuvieron Ángel y su madre mostrando su agradecimiento a Romay.

Romay aseguró en este espacio que "no hay cosa peor que tener a un hijo en el hospital, enfermo” y se mostró orgulloso de los avances logrados por Ángel, tanto a nivel de salud, como en el aspecto deportivo.

Este chico de Puente Genil quiso tener un detalle con el jugador del baloncesto y le regaló un dibujo que le había hecho, ilustración que agradó mucho a Fernando Romay. “Lo peor ha sido la quimio y la vía central que te ponen que llega hasta el corazón. Cuando me hacían las punciones, me tapaba con las sábanas”, contó este niño a Romay. También fue muy duro para él no poder estar con Martín, su hermano pequeño, y amante también del baloncesto. Ahora lo peor ya ha pasado y tiene muchas ganas de volver a disfrutar de la vida, como cualquier otro niño.