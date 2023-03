El colegio Lucano abre sus puertas por un día gracias a los vecinos de la Fuensanta que con su iniciativa Primavera fuensantera han llenado de actividades, recuerdos y ambiente este espacio, actualmente cerrado. La Asociación Vecinal La Fuensanta ha querido demostrar a través de una jornada de convivencia "que se puede dar uso a esta instalación" y reivindicar, a su vez, "que se abran las puertas para el barrio", ha explicado a este periódico Javier Pérez, vecino de la Fuensanta y miembro de la asociación.

Desde las 10.00 a las 14.00 horas, centenares de personas se han dado cita en este antiguo centro educativo para participar en torneos deportivos, pintacaras, talleres de tatuajes, globoflexia o juegos populares. La alegría ha estado presente en el recinto durante toda la mañana y en todas las actividades. Miembros de distintos colectivos y vecinos de distintos puntos se han desplazado para ser partícipes.

El Coro del CEIP San Lorenzo también ha aportado su granito de arena este día, animando la jornada con una actuación musical.

La asociación ha puesto a disposición de todos los asistentes una barra con bebida y comida. A medio día, el colectivo ya había agotado casi 300 tickets de paella, que se va degustar una vez finalizadas las actividades, y más de la mitad de la bebida.

Marcha en bici por la escuela pública

La actividad se ha completado con una salida en bicicleta, organizada por el Foro Educación y Barrio Sureste, desde la plaza de Cañero al Colegio Lucano a la que también se han sumado otros colegios e institutos públicos del distrito como el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, el CEIP Algafequi, el CEIP Fernán Pérez de Oliva, las escuelas infantiles Fidiana y Santuario, el CEIP Santuario, el CEIP San Vicente Ferrer, el IES Galileo, el IES Santa Catalina de Siena, el IES Fuensanta y el IES Fidiana.

Al finalizar la marcha, los ciclistas se sumaron a la fiesta del Lucano. En el colegio les han esperado con un taller de circo de la mano de los hermanos Moreno que, como acostumbran a hacer, les han iniciado en todo tipo de destrezas circenses.

La fiesta ha continuado con la paella, música y bebida. Vecinos como Javier Pérez matizan que "no tiene sentido que los chavales salten la valla para jugar en las pistas" y que mientras que no se le de un uso social a la instalación, piden que sirva para el disfrute del barrio. "Este espacio al no usarse, se vandaliza y no queremos eso", ha continuado el miembro de la asociación.

Otro apunte que ha hecho Pérez es que "no hay un ocio alternativo en la ciudad" y que los cordobeses acogen y agradecen actividades como las de este domingo.

Lucano en el recuerdo

Muchos cordobeses se han acercado este domingo al Lucano, no solo para disfrutar de las actividades y ambiente, también para echar la vista atrás y recordar momentos vividos allí. Lo han hecho a través de la exposición fotográfica Lucano en el recuerdo con la que paredes del recreo se han llenado de fotografías que los antiguos alumnos han hecho llegar a los miembros de la asociación vecinal.

El éxito ha sido tal que ha habido grupos que han quedado después de 30 años para repetir una foto en una de las porterías de las pistas deportivas.