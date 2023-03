El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, hace entrega este lunes de la nueva Biblioteca Pública del Estado en Córdoba capital a la Junta de Andalucía, en la avenida de América, junto a los Jardines de la Agricultura. De este modo, se transfiere la gestión al Gobierno autonómico, que estará representado en el acto por su consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.

Las autoridades realizarán un recorrido por el edificio, en el que el Ministerio de Cultura y Deporte ha realizado una inversión de casi 20 millones de euros, incluyendo el equipamiento completo. Las obras de construcción concluyeron en diciembre de 2021.

Respecto a las mejoras que la nueva sede va a suponer respecto a la actual, el Ejecutivo central ya resaltó en su momento que la principal mejora consistirá en "pasar de una Biblioteca del siglo pasado a una diseñada para el siglo XXI", para empezar en cuanto a "los servicios que va a prestar al ciudadano, con todo el confort y la conectividad de última generación, totalmente accesible, y con la máxima eficiencia energética".

También implicará una mejora respecto a la actual sede, ubicada en el casco histórico, en cuanto al "inmejorable espacio que ocupa" el nuevo inmueble, "a pocos metros de la estación del AVE y de la estación de autobuses e integrada en los Jardines de la Agricultura", junto al centro comercial de la ciudad.

La Biblioteca del Estado, que cuenta con una superficie construida de 7.200 metros cuadrados, tendrá el nombre de Grupo Cántico, y un espacio especial dedicado al poeta cordobés Pablo García Baena, uno de los fundadores de dicho grupo literario en 1947 y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1984, fallecido en enero de 2018.

Un informe de la Junta apunta a carencias en el edificio

A pesar de que la entrega del edificio del Gobierno a la Junta es, sin duda, un paso importante y esperado, el Gobierno andaluz ha emitido un informe donde dice, básicamente, que la infraestructura no se le cede en perfectas condiciones. Dicho informe, donde la Junta resalta los retrasos en el proceso de entrega, dice que no hay licencia de utilización, que tampoco se ha recibido el pertinente manual de usos y mantenimiento (necesario para licitar el contrato de mantenimiento integral) o que el armario de comunicaciones no es estanco, algo clave para evitar el deterioro de los equipos que aquí se guardan.

La Junta apunta también, entre los trabajos pendientes que entiende debe ejecutar el ministerio, que hay que hacer el contrato de mantenimiento de los ascensores, instalar varias tomas de fuerza y datos o acometerse una instalación específica para el depósito de patrimonio bibliográfico. También expone el informe que se han instalado unas estanterías de audiovisuales para la zona de préstamo normal de libros, por lo que no sirven y que se desconoce cuándo llegarán los equipos informáticos, totalmente necesarios para poder abrir la biblioteca. Falta, además, cerrar otros flecos, como poner la señalética o la dotación del equipamiento audiovisual.

La respuesta del ministerio

Ante el informe hecho público por la Junta sobre las carencias del edificio, el Ministerio de Cultura deja claro que la entrega se realiza "tras finalizar todas las obras" y que así lo certifica el órgano de fiscalización del Estado. Sobre la falta de licencia de utilización, Cultura asegura que se determinó que fuera la Junta la que la solicitara, mientras desde el ministerio se tramitaba la de ocupación. Además, el manual de usos y mantenimiento, añade, ya se entregó el viernes.

Acerca de los errores en el mobiliario, Cultura dice que no son responsabilidad del ministerio, pero que aun así se decidió asumir el coste para facilitar la entrega de la biblioteca, lo que supuso un desembolso extra de 10.000 euros. Concluye el ministerio afirmando que "la nueva Biblioteca Pública del Estado ha supuesto una inversión de 20 millones de euros y está lista para ser entregada al beneficiario de la inversión y responsable de los gastos de gestión, en este caso la Junta de Andalucía".