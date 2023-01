La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha iniciado la licitación del contrato para el traslado de libros, periódicos, revistas y material audiovisual, así como parte del mobiliario, equipos informáticos y enseres varios, desde la actual ubicación de la Biblioteca Provincial a su nueva sede en la avenida de América, la conocida como biblioteca de Los Patos.

Según detalla el pliego de condiciones, el plazo de ejecución tendrá una duración máxima de 65 días hábiles desde el inicio de la prestación del servicio, una vez formalizado el contrato y no cabe prórroga alguna. Este plazo "no comenzará hasta que la Junta de Andalucía no haya recibido del Ministerio de Cultura y Deporte el inmueble de la nueva sede y tenga la disponibilidad efectiva del mismo", aclara la convocatoria. Cabe recordar que el Ministerio de Cultura aún no ha recepcionado la obra de la biblioteca y si bien fuentes de la Subdelegación del Gobierno aseguran que no hay ningún problema para este trámite, aún no hay fecha señalada para la entrega de llaves.

El presupuesto previsto para el contrato de mudanza asciende a 46.458 euros con IVA incluido. La fecha límite de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas es es este jueves 26 de enero a las 15.00 horas en la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte, situada en la calle Capitulares 2 o a través de la licitación electrónica.