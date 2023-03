Adornar los pasos de Semana Santa costará el doble que hace dos años

La primavera se acerca y con ella la temporada alta para las floristerías y viveros. La temporada de bodas, bautizos y comuniones que ya ha empezado y se extenderá hasta el mes de diciembre, aproximadamente, así como la Semana Santa son los platos fuertes para estos comercios que todavía arrastran dificultades derivadas de la pandemia de covid 19, época en la que se dejó de consumir este producto. La situación se ha visto agravada ahora con la inflación que afecta a todos los ámbitos. El sector ha percibido subidas en los precios de hasta el 50% en los últimos dos años, por la falta de producción en España y el sobrecoste que conlleva traer este producto desde países como Holanda, Colombia o Ecuador.

Establecimientos cordobeses como la floristería Los Patios se encuentran en pleno proceso de preparación para la semana grande del mundo cofrade. Este año exornarán 11 pasos, casi el doble que la temporada pasada. «Estamos completos y hemos tenido que decir que no a dos hermandades», señala Rafael Barón, el propietario de esta floristería y encargado de seleccionar las flores más apropiadas para cada cofradía. «La Semana Santa es una fecha muy fuerte para nosotros porque somos especialistas en exornos cofrades», explica. Además de encargarse de adornar las once imágenes, tienen más encargos de flor cortada para cofradías que montan los centros, ofrendas: «Montamos algunos monumentos del Jueves Santo de varias congregaciones religiosas y parroquias», ha detallado Barón. La floristería Pinpaso, por su parte, también tiene la agenda llena con eventos y exornos cofrades. Este año montarán la decoración de alrededor de 14 pasos en Andalucía, diez de ellos en Córdoba. Andaluflor, aunque está más dedicada a eventos, también decorará tres pasos.

Los precios, según apunta el propietario de Los Patios, está siendo un asunto complicado este año: «No podemos dar precios porque el tiempo está fatal y la flor está muy retrasada y depende de las dos próximas semanas. Entonces habrá que ver si está amoldada al precio o puede ser que haya que pedirla de fuera». Barón explica que los floristas se nutren de lugares como Almería, Murcia o Chipiona y que este año debido a la climatología la flor no ha abierto «y si tienen que meterle calefacción el precio sube», por lo que todavía este asunto es una incertidumbre. «Yo, a mis clientes, les hago ver que la flor no es solo la persona que la cuida, sino todo lo demás: abonos sueldos, combustible, etcétera», dice Barón. No obstante, la mayoría de cofradías han dado un presupuesto de lo que pueden gastar y «nos estamos amoldando a él», aunque tengan que cambiar el tipo de flor. «Intentamos buscar proveedores que mantenga un poco los precios», precisa Luis Nevado, propietario de Pinpaso. A falta de datos precisos, Barón prevé subidas, «mínimo del 20%, porque han subido hasta las esponjas donde se pincha la flor», porcentaje que suma al 30% que ya subió el año pasado, con lo que costará adornar los pasos el doble que hace dos años.

Nevado, por su parte, señala que este año, por lo general, le están manteniendo el precio, pero que «el año pasado se incrementó el doble». Al respecto, María Jesús Sánchez, socia de Andaluflor, añade que le han subido los precios en torno a un 30%, porque «hay menos producción y eso hace que se encarezca la flor», dice.

Según detallan estos floristas, por ejemplo, el lisianthus rondaba tiene un precio medio de 7 euros y ahora llega incluso a los 40 euros puesto que llega desde Holanda; la rosa, que costaba unos 50 céntimos la unidad, ronda ahora el euro; y la margarita que estaba a 3 euros y ahora está en torno a los 5 euros. Esto no solo se traduce en una subida del precio para el consumidor. Los profesionales como el responsable de Pinpaso acusan pérdidas de beneficios de hasta el 30%, según sus estimaciones.

Por otro lado, estos mismos negocios empiezan ya con los eventos como bodas bautizos y comuniones. Según Pinpaso, la temporada cada vez es más larga, «empezó en febrero y acaba en diciembre». Los patios y cruces, que ya se empiezan a trabajar, también son una fecha importante para el sector. Viveros como Suplant y Santa Bárbara explican que las plantas han subido menos que la flor cortada, en torno a un 5%, y que la venta y encargos para patios se verán en las próximas semanas, a mediados del mes de marzo.

Tendencias

Según la floristería Los Patios, «este año se está volviendo a bastantes cosas clásicas como el clavel y la rosa» y en colores «está muy de moda el sangre de toro y el morado», como viene siendo habitual. En opinión de Rafael Barón, «cada cofradía tiene que tener su estilo y hay muchas a las que no le pega la flor multicolor y deben ser fieles a esos estilos».

Luis Nevado señala que hay hermandades que les dejan «vía libre» y que muchas suelen cambiar cada año de flor, aunque «las más clásicas como La Sentencia o El Huerto, no, ya que siempre llevan clavel blanco». María Jesús Sánchez, por su parte, destaca que este año muchas cofradías han optado por la variedad floral y la flor surtida.