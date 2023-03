Los abogados de Córdoba advierten del "daño desproporcionado" de la huelga de letrados

Los abogados cordobeses lamentan que la huelga de letrados se encamine a su segundo mes y advierten de los "daños desproporcionados" del parón tanto para la ciudadanía como para el resto de profesionales. Así se ha expresado Carlos Arias, decano del Colegio de Abogados de Córdoba, en declaraciones a este periódico, quien opina que los letrados, "unos privilegiados de la sociedad española" están "traspasando todos los límites".

"Cada juicio que se suspende es una familia que se ve afectada en sus intereses", recuerda Arias, que equipara a cada juicio con la vida de una familia. Siguiendo ese razonamiento, desde el 24 de enero, habría 1.503 familias afectadas en la provincia. El decano asegura que la ciudadanía está "hecha polvo".

Autónomos sin trabajo

La situación de los abogados, muchos de ellos autónomos, también es complicada. "No cobramos hasta que no terminamos los juicio y no se pueden hacer si se nos suspenden", precisa. A eso, además, se suma la incertidumbre de no saber, hasta el mismo día, si un juicio se suspende. Por eso, Arias desea que el Ministerio de Justicia y los letrados lleguen a un acuerdo y, mientras tanto, que se midan los daños colaterales.

El parón ha generado "muchísimas quejas de los ciudadanos y de los profesionales", reconoce Gabriela Valenzuela, letrada -en huelga- del Juzgado de Instrucción 5 de Córdoba. Los letrados perciben el nerviosismo del resto de compañeros, pero defienden su derecho a la huelga y opina Valenzuela que ese sentir debe redirigirse en otra dirección.

"No se nos ha escuchado y eso te enerva un poco más, llevamos gritando un mes y pico", expresa la letrada. Porque casi un mes y medio sin trabajar supone un "esfuerzo abismal". Por eso, los letrados se muestran "bastantes preocupados". Al poco entendimiento con Justicia, se suma la presión de la ciudadanía, cuenta, porque se enfrentan los intereses que persigue el colectivo con la responsabilidad de servicio público.

¿Futuro colapso?

En la Justicia, revolotea cierta preocupación por un futuro colapso tras la huelga de letrados. Los datos más recientes mostraban que, hasta la fecha, se han suspendido en Córdoba 2.657 actuaciones judiciales, de las que 1.503 son juicios. Cientos y miles de trámites que quedan en el tintero y que deberán ponerse en marcha cuando se reanude la normalidad.

La letrada de Instrucción 5 observa, en sus jornadas de servicios mínimos, el desbordamiento de un juzgado que funcionaba bien hasta la huelga. Valenzuela cree que se cumplirán los dos meses porque "no hay reunión a la vista". Un hecho que seguirá aumentando la lista de asuntos pendientes. "Un caos, un caos, un caos... No sé cuanto tiempo vamos a tardar en recuperar el orden", dice la letrada.

Esa acumulación se sumará a las problema que ya tenía el sistema judicial. Carlos Arias, ante una posible opción de descolapsar los juzgados en agosto -mes de vacaciones del sector-, la abogacía se mostrará tajantemente en contra. "Que no se lo crean, que ni se les ocurra", apostilla el decano del Colegio de Abogados, quien insiste en que los compañeros de profesión se encuentran "muy mal, perdiendo tiempo e ilusión".