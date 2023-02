"Tengo grabada la mirada de los niños víctimas del terremoto"

La especialista en Anestesiología y Reanimación del hospital Reina Sofía Concha Ruiz Villén, natural de Rute, acaba de volver a Córdoba tras estar dos semanas trabajando con el equipo Start, en el hospital de campaña que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) instaló en Turquía apenas 72 horas después de que esta nación se viera asolada por un terremoto el 6 de febrero.

-¿Cómo ha sido esta misión solidaria en la que ha participado?

El trabajo ha ido bien, el hospital ha funcionado perfectamente, aunque la experiencia ha sido muy dura. El hospital de campaña se encuentra en la ciudad de Alejendreta (que ha sido una de las más castigadas), en la provincia turística de Hatay, con una población de más de medio millón de habitantes, muy superior a la capital cordobesa. Esta provincia está frente a Chipre y en la frontera con Siria y Líbano. Cuando llegamos nos encontramos con un panorama dantesco. El hospital de campaña español fue el primer dispositivo civil que se desplegó en esta zona, pues hubo uno antes indio, pero militar. Ahora mismo allí queda el hospital español, uno italiano y otro francés, más una unidad materno infantil belga, que se establecieron en el lugar una semana después de que empezara a prestar asistencia el hospital de campaña español.

¿Qué labores fundamentales ha llevado a cabo?

Los 82 profesionales que hemos estado en el primer contingente, que volvimos el pasado viernes. hemos atendido fundamentalmente a muchos pacientes politraumatizados, personas con enfermedades infectocontagiosas por la falta de higiene, de comida, por las bajas temperaturas, y también hemos ayudado a nacer a niños. Todo esto en un contexto en el que la mayoría de la población que precisaba nuestra atención no sabía inglés, por lo que ha sido fundamental que algunos niños que sí sabían el idioma nos ayudaran y, sobre todo, la labor de los traductores, que facilitó el embajador en Turquía. Ha sido un trabajo realmente difícil porque te tenías que adaptar a las necesidades que surgían. Salías del quirófano y a lo mejor te ibas a acompañar a pacientes que habían sacado de un derrumbe y que presentaban heridas incompatibles con la vida. Acompañábamos a esas personas y le dábamos apoyo hasta sus últimos momentos. Sin conocer el idioma, les consolaba que les cogieras la mano y su mirada indicaba gratitud. Tengo grabada especialmente la mirada de los niños víctimas del terremoto, caras sin expresión, niños que no hablaban, que necesitaban recibir atención psicológica, además de sanitaria.

¿Cómo les afectó la réplica del terremoto, de 6,4, que hubo el día 20?

Estaba en ese momento en el quirófano y el suelo parecía que se ondulaba. Duró un rato. El día de la réplica algunas personas se tiraban por las ventanas de edificios que aún quedaban en pie cuando el suelo empezó a temblar, así que imagina cómo llegaron. El hospital de campaña español se tuvo que poner a prueba porque era el único que estaba en primera línea. Los pacientes que nos han ido llegando son personas muy vulnerables que no han podido dejar la zona del terremoto porque no tienen a dónde ir como otros que sí se han marchado con familiares a otras provincias. Algunos viven refugiados en su coche porque no tienen casa o están en la calle porque no tienen ni coche. Lo sabíamos porque a cada paciente se le preguntaba si vivían en un coche o en la ciudad. Historias y desgracias tremendas detrás de cada persona, que muchas veces intuíamos, pero que no conocíamos en su totalidad porque los traductores no nos daban todos los detalles.

Si pudiera haberse quedado algo más, ¿lo habría hecho?

Claro. Los voluntarios que nos hemos desplazado, sin conocernos apenas, hemos formado un grupo muy compacto, sabiendo cada uno lo que tenía que hacer. Además de los profesionales sanitarios y de emergencias, los cocineros del hospital se han multiplicado para dar de comer a personas que se acercaban, porque los primeros días no había comida. En el hospital incluso se han aseado y duchado acompañantes de los pacientes. Con las gestiones del embajador y apoyo de la Unidad Militar de Emergencia (UME) nos llevaron comida. Allí estaba la fragata Galicia, entre otros efectivos que nos ayudaron y trajeron alimentos. Te hace comprobar que hay gente capaz de compartir todo para que los demás tengan algo. En los últimos días, después de la réplica, nos llegaban pacientes en masa y empezó algo de violencia, aunque no hemos llegado a sentir miedo por nuestra vida. Tuvimos que contar con seguridad, que nos proporcionó el gobierno turco.

¿Qué balance realiza de la labor del primer contingente?

Hemos atendido a 2.500 pacientes, una media de unos 300 al día, personas que estaban muy afectadas y con la dificultad del idioma que requería más tiempo. Al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recibido la enhorabuena del Gobierno turco por haber desplegado este hospital, que ha crecido mucho desde mi anterior misión en Mozambique. Nuestro hospital ha sido visitado por el equipo indio antes de irse, también lo han conocido profesionales belgas, franceses o una delegación de la ONU, que se interesó por ver cómo hacíamos las transfusiones. El pasado viernes volvimos y tuvimos unas horas antes de partir para poner al día al segundo contingente, en el que viaja la compañera del hospital Reina Sofía Carmen Aguilar, estado integrado el equipo por unos 70 profesionales.

¿Ha recibido el respaldo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del hospital Reina Sofía para participar en esta misión?

Sí, han sido todo facilidades.