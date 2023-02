La comisión creada para la supuesta disolución del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur) acordó esta mañana solicitar dos nuevos informes antes de decidir el futuro del organismo. Esta comisión municipal, que se reunía por primera vez esta mañana, se creó por exigencia del grupo municipal de Vox al equipo de gobierno y a cambio de su apoyo a los presupuestos municipales del 2022. La comisión se había estructurado en tres grupos de trabajo: económico, jurídico y social, aunque este último no ha llegado a convocarse.

El gobierno municipal estudia el futuro del Imtur y sigue teniendo pendiente el traslado de la plantilla a la Pérgola. El pasado verano se anunció esta mudanza que quedó a expensas de la adaptación del inmueble a las nuevas necesidades.

Historia de una comisión

Después de meses en los que no se dio ningún paso, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció en el pleno de junio que se crearía la comisión para decidir la mejor forma de disolver el Imtur. Tres meses más tarde, en octubre, el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, elevó al Pleno una propuesta para ejecutar la disolución del ente municipal argumentando que el periodo medio de pago del organismo (el tiempo que tarda en pagar a sus proveedores) era muy alto. De hecho, la media de ese periodo se situaba entonces en los 254,86 días, pero en meses como abril alcanzó el pico de 390,66 días en pagar sus facturas.

Ya en aquella sesión se apreciaron matices entre los socios de gobierno respecto a este tema, ya que Ciudadanos, el partido que está al frente del Imtur, negó entonces --como también ha hecho hoy-- que el Imtur se fuera a liquidar. «No es para disolver nada, es para analizar y mejorar la gestión del Imtur», dijo en sesión plenaria la teniente de alcalde de Turismo y presidenta del Imtur, Isabel Albás.

La comisión de hoy

En la reunión celebrada esta mañana se ha decidido solicitar dos nuevos informes: por un lado, uno a Recursos Humanos que explique qué pasaría con los empleados del instituto si se liquidase el Imtur y habida cuenta de que en la actualidad se está llevando a cabo un proceso de estabilización del empleo, y por otro lado, un informe económico más exhaustivo que el que ya se ha hecho, que se limita a decir que el Imtur es «financieramente sostenible». La comisión del Imtur está dividida en tres grupos de trabajo: uno económico, uno jurídico y uno social. Éste último no ha sido convocado aún.

Críticas de Vox

La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, recordó ayer que su formación lleva "prácticamente todo el mandato denunciando la ineficacia del Imtur" que consideran "un auténtico chiringuito poco útil para nuestra ciudad”. Además, tras la comisión Badanelli ha deslizado sospechas sobre que se podrían estar haciendo "contratos menores, fraccionamientos y se pueden estar cometiendo irregularidades”. La portavoz municipal de Vox ha añadido que “ofende a la inteligencia que a estas alturas el gobierno municipal convoque una comisión con un interés claramente electoral y político con la única intención de que no podamos reprocharle que no ha cumplido el compromiso que contrajeron con Vox de disolver este instituto, aunque hoy no hemos visto que esta comisión se haya creado para tal fin", ha señalado la portavoz.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha coincidido con Vox en que la comisión no se ha creado para disolver el Imtur sino para "acceder al chantaje que Vox le hizo al equipo de gobierno para sacar unos presupuestos municipales adelante".