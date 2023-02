Después de la inauguración del nuevo aparcamiento en El Naranjo, el Ayuntamiento de Córdoba ya ha anunciado que tiene previsto construir al menos dos espacios nuevos donde vecinos y turistas puedan estacionar sus vehículos. Te contamos todos los detalles.

El nuevo aparcamiento del Naranjo

Recientemente, el Ayuntamiento inauguró un nuevo aparcamiento en el antiguo solar de la calle Deán Francisco Javi. Situado en el barrio de El Naranjo, se trata de una reclamación histórica de los vecinos de esta zona y de Mirabueno. Este nuevo espacio cuenta con 214 plazas distribuidas en más de 5.600 metros cuadrados, así como iluminación y aparcamientos para minusválidos.

El aparcamiento de la Diputación

Recientemente, la Diputación de Córdoba planteó la posibilidad de instalar un parking, así como dos edificios, en el solar anexo al Palacio de la Merced, sin embargo, el proyecto está pendiente de los resultados de las catas arqueológicas que se están llevando a cabo. Por otro lado, José María Bellido se ha mostrado favorable de levantar una plaza central y un aparcamiento subterráneo en el mismo espacio.

Los futuros aparcamientos

Y es que, además del mencionado estacionamiento en la zona de Colón, Bellido ha recordado que hay dos actuaciones más pendientes en este sentido.

Por un lado, se pretende instalar un aparcamiento en la avenida de Vallellano, junto a la Puerta Córdoba. Su objetivo es servir al turismo que llega en coche al centro y ajustarse a las necesidades vecinales del Casco Histórico. Tal y como el Partido Popular prometió en la campaña de las elecciones municipales de 2019. se trataría de un párking subterráneo de 720 plazas y con una superficie de unos 9.000 metros cuadrados. Se estima un periodo de ejecución de entre 18 y 24 meses.

El otro proyecto contemplado sería en la zona de la plaza de toros de Los Califas. En este caso se plantea un espacio de 520 plazas, de las que más de la mitad serían para residentes. La parcela tendría cerca de 5.500 metros cuadrados y Vimcorsa asumiría sus competencias.

Para ambos proyectos se han solicitado 11.270.000 euros enmarcados en los fondos Next Generation, sin embargo, el Gobierno de España aún no ha respondido a la petición, por lo que no hay fecha prevista de inicio de los trabajos.

También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de instalar un aparcamiento similar al recién inaugurado en El Naranjo, pero en la zona de El Arcángel y Levante, con unas 200 plazas disponibles.