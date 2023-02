La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) soterrará parte del canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba, en una obra más ambiciosa que se espera sea financiada en la mayor parte por los regantes y que asciende a 20 millones de euros. Eso es al menos lo que asegura el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria al diputado del PP por Córdoba en el Congreso Andrés Lorite, adelantada por Cordópolis y a la que ha tenido acceso este diario, que instaba a llevar a cabo "en la mayor brevedad posible" la actuación para lo que considera imprescindible que los Presupuestos Generales del Estado se dotasen de una partida para ello.

El soterramiento es una de las actuaciones previstas por la CHG en una intervención global que asciende a 20 millones de euros, según se desprende del informe encargado por la confederación a la empresa Ayesa para actuar sobre este canal de riego de casi 48 kilómetros de longitud. En su respuesta, el Gobierno informa de que la CHG está llevando a cabo la redacción de la actualización del proyecto de remodelación del Canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba capital, a través de un contrato de servicios de asistencia técnica. La obra está destinada principalmente a mejorar la explotación y eficiencia del canal del Guadalmellato atendiendo a las necesidades de la Comunidad de Regantes del Canal de Guadalmellato que son los beneficiarios principales de esta infraestructura de transporte y lo que están obligados conforme a la legislación a asumir los costes asociados a la misma. "En cualquier caso --dice el Gobierno-- siendo conscientes de la problemática actual que supone el canal en la ciudad, tanto para sus usuarios como para los ciudadanos, se ha proyectado el soterramiento de la zona más problemática y urbanizada del casco urbano de Córdoba, en la que se incluye la zona en cuestión".

Un proyecto que viene de lejos

En mayo del 2021, la CHG sacó a concurso la actualización de un proyecto que ya existe desde hace años y que pretende remodelar el canal de Gualdamellato a su paso por Córdoba. En enero del 2020, la comunidad de regantes del canal del Guadalmellato envió un escrito a la CHG poniendo de manifiesto el mal estado que presentan las instalaciones del canal, que tiene importantes pérdidas de agua, "lo que se traduce en la pérdida de la eficiencia y económica para la comunidad de regantes". Por ello, y por los años que se lleva fraguando esta iniciativa, la CHG sacó a concurso un contrato de servicios para redactar la actualización de proyecto que finalmente se adjudicó a la empresa Ayesa en diciembre del 2021. El contrato tenía una vigencia de un año y un presupuesto de licitación es de 355.943 euros.

Origen del canal

La zona regable del Guadalmellato es la más antigua de la provincia de Córdoba y sus orígenes se remontan a 1908, año en el que se constituyó el sindicato de obras para la construcción de la presa del Guadalmellato, la presa de derivación, el canal principal y los canales secundarios o acequias. Aunque las obras se iniciaron en 1909, tuvieron paralizaciones y el canal no entró en servicio hasta 1930. La puesta en uso del resto de instalaciones prosiguió en los años posteriores. En 1942 estas infraestructuras pasaron a titularidad estatal. Cuando en 1990 entró en servicio la presa de San Rafael de Navallana, en la que se ubica la nueva toma del canal principal, quedaron fuera de servicio la presa de derivación y los siete kilómetros de cabecera del canal.

La comunidad de regantes cuenta con 5.540 hectáreas de las 10.560 previstas en un principio. En 1993 la CHG ya redactó el proyecto de reconversión de la zona regable y desde 1995 se está pensando en dar una solución al canal a su paso por Córdoba. El Ayuntamiento ya expuso las deficiencias que presentaba y el Consejo del Movimiento Ciudadano ha denunciado su situación sobre todo en referencia a la limpieza. Un año después ya se empezó a trabajar en el proyecto de remodelación. Aquellos trabajos derivaron en un pliego de bases que fue aprobado en el 2001 y en el 2003 salió a concurso. Un año después se adjudicó el contrato de consultoría y asistencia técnica, pero ahí quedó la actuación.

Limpieza del canal

Por otro lado, y habida cuenta de que el diputado Andrés Lorite también se refiere a la limpieza del canal, el Gobierno de España le informa de que la CHG no está llevando a cabo la limpieza del canal principal del Guadalmellato a su paso por Córdoba porque hay un acuerdo firmado en el año 1991 entre la CHG y el Ayuntamiento de Córdoba en virtud del cual el Consistorio podía hacer uso de los terrenos expropiados por la Confederación para la ejecución del canal a cambio de que la asociación de vecinos beneficiada o el propio Ayuntamiento, como responsable subsidiario, mantuvieran limpia y en perfecto estado la franja solicitada y evitaran los vertidos de residuos.

Por ello, dichos terrenos tienen actualmente uso para aparcamientos, zonas verdes (el Parque del Canal), carril bici y viales, entre otros. Además, recuerda el Gobierno, el Ayuntamiento dispone en esta franja de contenedores de basura, lo que provoca la presencia de ratas, porque "de no estar esos contenedores en esta zona, no habría ese problema en los terrenos del canal, como ocurre en el resto de canal, en el que no se registra esta problemática", dice. En este contexto, se informa que la CHG ha enviado este acuerdo tanto al Ayuntamiento como a la empresa municipal de limpieza urbana de Córdoba, Sadeco, y ha mantenido reuniones para tratar este asunto con distintos responsables del Ayuntamiento.

Encomienda de gestión y cierre de espacios

"La solución --concluye el escrito-- pasa por una encomienda de gestión al Ayuntamiento de estos terrenos al igual que otros actualmente solicitados para crear el parque del Canal, un ambicioso proyecto de zonas verdes y ajardinadas que lindan en esta misma zona con terrenos del canal o también otra zona que está actualmente utilizada para un gran aparcamiento público en una zona donde el canal pasa soterrado".

Los usos previstos por parte del Ayuntamiento en los terrenos del canal se encuentran en trámite de concesión en la CHG. Actualmente, ya hay una parte de este tramitándose por el servicio de Patrimonio del Organismo de cuenca y se está a la espera de recibir información requerida al Ayuntamiento. En el resto de los terrenos asociados al canal, dicen en su respuesta el Gobierno, de no llegar a un acuerdo de mantenimiento y uso con el Consistorio, y para evitar estos problemas, se deberían cerrar e impedir todo acceso a estos terrenos para evitar su deterioro y reducir la presión sobre el mismo.