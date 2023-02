El conferenciante motivacional Víctor Küppers, a través del formato de streaming, ha impartido este jueves en el auditorio de Cajasur una charla organizada por Astuce Spain, asociación de tumores cerebrales. Víctor Küppers es un reconocido coach centrado en la motivación, actitud, psicología positiva y crecimiento personal. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor en Humanidades. Sus conferencias se basan en la filosofía de la psicología positiva y la motivación y plantean las mejores formas para alcanzar una vida feliz y exitosa.

¿Qué principales inquietudes afronta principalmente la población en la actualidad?

La palabra clave que más se repite es el desánimo. Gran parte de la sociedad actual se encuentra desanimada, cansada, porque lleva soportando problemas e incertidumbre desde hace muchos años.

¿Y por qué cunde tanto el desánimo?

Veníamos de una crisis económica, luego llegó la pandemia del coronavirus, después la Guerra de Ucrania. Hay varios motivos.

¿Qué consejos aporta a los asistentes a sus conferencias para hacer frente a esa desesperanza?

Yo no aporto consejos. Trato de trasladar las ideas de expertos en psicología positiva para intentar que las personas cuenten con ánimo para afrontar las situaciones actuales que vivimos.

¿Qué tipo de conferencia ofreció ayer en Córdoba, teniendo en cuenta que estaba organizada por Astuce Spain, asociación de tumores cerebrales, y que había muchas personas con problemas de salud siguiendo sus palabras?

Sobre el 80% de mis conferencias son presentaciones que me piden empresas y el resto son colaboraciones que hago para colegios, fundaciones, asociaciones de pacientes u hospitales. Tanto en un ámbito como en el otro siempre traslado que nadie merece vivir sin alegría, sin ilusión, sin optimismo. No podemos conformarnos con la amargura y con el mal humor. Con mi pequeña aportación pretendo dar visibilidad a Astuce Spain, asociación que está pidiendo financiación para investigar tumores poco frecuentes, como el oligodengroglioma, dentro del proyecto OligoSpain, en el que participan el hospital Reina Sofía de Córdoba y el Imibic.

¿Las redes sociales ejercen una negativa influencia sobre personas que sienten que no cumplen ciertas expectativas que marca una mayoría de la sociedad?

No tengo redes sociales. No me gustan nada. En España ocupamos el primer puesto en consumo de tranquilizantes. Somos un país de pastilleros y todo no se puede arreglar con pastillas. Hay que trabajar para desestresar a la sociedad y que afronte la vida con más ánimo e ilusión.

¿Qué les puede decir a los jóvenes que pueden estar preocupados con su futuro?

A los jóvenes les digo que sean inconformistas, que luchen por las cosas que quieren, que no se resignen, que entiendan que la vida no es egoísta ni hostil y que una sociedad es mejor cuando las personas nos centramos más en ayudarnos unos a los otros