José María Bellido: "El futuro de Córdoba debe estar ligado al desarrollo económico, industrial y logístico"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado este lunes que "el futuro de Córdoba, principalmente, debe estar ligado al desarrollo económico, industrial y logístico que nos supone tanto la base logística (del Ejército de Tierra) como las infraestructuras que deben venir del ramal central y la variante oeste".

Unos momentos antes de presentar la Agenda Córdoba ante 250 agentes económicos y sociales en el Palacio de Congresos, Bellido ha explicado que todos los ejes de actuación recogidos "son importantes". No obstante, ha hecho referencia a los desarrollos industrial y logístico, poniendo en valor las iniciativas públicas y privadas que ya se están materializando, "con suelos como La Rinconada; El Álamo; el parque logístico y un proyecto emblemático como la base logística", ha detallado. "Mi opinión es que ahí está el futuro de nuestra tierra y que necesitamos que vengan inversiones para que podamos sacarle el máximo potencial", ha insistido.

El regidor municipal entiende que el documento "viene a decirnos, ordenadamente, el trabajo que hay que desarrollar en los próximos años en el ámbito de la cultura, logístico, empresarial y social para aprovechar al máximo nuestros recursos y alcanzar el máximo de nuestras potencialidades".

De este modo, una vez elaborado, en su opinión "ahora empieza lo verdaderamente importante, la actuación", y para ello "tenemos que trabajar todos juntos en desarrollar esta Agenda de Córdoba". Bellido ha subrayado que se trata de un plan elaborado con participación y consenso, por lo que podrá ser una referencia "gobierne quien gobierne".

Para el alcalde, es necesario que la ciudad se conciencie sobre la necesidad de "trabajar de forma estratégica" y ha hecho referencia a dos ejemplos, Bilbao y Málaga, donde "los resultados saltan a la vista".

Por su parte, la concejala de Reactivación Económica, Blanca Torrent, ha señalado que con las jornadas que se celebran en el Palacio de Congresos "hoy damos el pistoletazo de salida" y ha reseñado, entre otros contenidos, los "72 proyectos a desarrollar" recogidos en la Agenda Córdoba.

La presentación del plan estratégico de la ciudad ha contado con la asistencia de, entre otros, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz; la presidenta de la Fundación CEOE (Confederación de Organizaciones Empresariales) y ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez; y los secretarios generales de CCOO, Marina Borrego, y de UGT, Vicente Palomares.

El PSOE niega que haya habido participación

De otro lado, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha lamentado este lunes que la Agenda Córdoba es "un copia y pega" de otros documentos y ha negado que haya sido participativa como sostiene el equipo de gobierno.

Sobre la presentación del plan estratégico, el edil entiende que es "un acto electoralista en toda regla, sufragado por los cordobeses en beneficio del PP y de José María Bellido". En este sentido, este grupo de la oposición recuerda que la Agenda Córdoba no ha sido aprobada por el Pleno (solo ha recibido el apoyo de la comisión permanente del plan estratégico) y no ha recibido las correspondientes alegaciones, por lo que no puede entrar en vigor.