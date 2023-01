El Pleno de Córdoba entró ayer en bucle electoral ante la cercanía de los comicios de mayo (el tiempo, ya saben, es una dimensión subjetiva). El mandato llega a su fin y solo podrán deliberarse mociones en las sesiones de febrero y marzo, ya que a partir de abril se interrumpe el debate para dejar a la institución fuera de la campaña. Por eso los partidos quieren marcar ya diferencias ideológicas respecto a sus oponentes y plantean mociones de marcado signo político (aunque la competencia de estas materias excedan lo local): desde la ley del solo sí es sí, que propuso el PP; pasando por el estado de la sanidad pública andaluza, que elevaron PSOE, IU y Podemos, o el futuro del aeropuerto. Tampoco la exigencia del inicio de las exhumaciones escapó de la confrontación política.

En el debate sobre la ley que ha convertido todos los actos sexuales no consentidos en delitos se acudió a los argumentos consabidos, se la tachó de «chapuza» y el ataque de la derecha se centró en la revisión a la baja de penas que ha supuesto: 262 casos en España, de los que 15 son de Córdoba. Por parte de Vox también se escucharon críticas hacia Cs que votó a favor de la ley en el Congreso. «Sí, señora Badanelli, Cs votó a favor y luego rectificó y reconoció que se había equivocado», le respondió Isabel Albás.

Por su parte, la izquierda alabó pese a todo los avances de la ley de Irene Montero. El PSOE, por boca de Isabel Baena, basó su defensa en el avance en derechos de las mujeres que implica y criticó al PP: «Ustedes ni están ni se les espera cuando hablamos de defender a las mujeres». En trazo más grueso culpó de las rebajas de penas a los jueces «que tienen yugos, flechas y gaviotas debajo de las togas» la concejala Alba Doblas (IU); mientras que Cristina Pedrajas se refirió a «los jueces que actúan por ideología y por su cuenta».

La moción que pedía la revisión de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre no se aprobó porque todos los grupos, excepto PP y Cs, votaron en contra (incluido Vox, aunque por distinto motivo, ya que no pide la revisión de la norma, si no su derogación total).

Sanidad pública

Más sosegado pero igual de político y predecible fue el debate sobre la sanidad pública. Así, mientras que Pedro García (IU) habló de «deterioro como consecuencia de la estrategia premeditada de la derecha para desviar pacientes a la sanidad privada» y Alicia Moya (PSOE), «del colapso de la atención primaria»; los populares sacaron pecho de las inversiones realizadas en los 4 años que llevan al frente de la Junta de Andalucía: «Es año electoral y les toca decir que el PP privatiza la sanidad publica», le respondió Cintia Bustos (PP) para desmentir la afirmación.

Incluso una reunión institucional de la mesa del aeropuerto fue motivo ayer de discordia entre socialistas y populares, que se culparon mutuamente de que la infraestructura aeronáutica no termine de despegar. El PSOE afeó al PP que use este tema como arma política (llevándola al pleno como moción) pese a que la reunión ya tenía fijada fecha el 2 de febrero y haber sido los socialistas el partido que «más ha invertido» en el aeropuerto; mientras que los populares criticaron que la Subdelegación del Gobierno hubiera estado retrasando la cita y que el PSOE no haya presionado para que AENA retire el pleito que tiene contra el Ayuntamiento a cuenta de las expropiaciones del aeropuerto por las que pide 20 millones.

El bucle electoral salpicó cómo no al turno de ruegos y preguntas, donde se dedicaron muchos minutos a un anuncio publicado en prensa por el Consistorio celebrando la firma del convenio de la base logística del Ejército, que también fue objeto de pugna entre las dos bancadas, en particular entre PSOE y PP. Desde hace semanas, rota la cordialidad institucional que aupó el proyecto cordobés al éxito, ambos partidos reivindican para sí la autoría del proyecto.

Antonio Hurtado se hizo presente

En este modo campaña deben incluir las menciones deliberadas del PP sobre el candidato del PSOE a la Alcaldía, Antonio Hurtado, que sigue siendo diputado en el Congreso y no tiene presencia en el salón de plenos. «No solo Pedro Sánchez es cómplice de que haya violadores en la calle, también Antonio Hurtado es cómplice porque votó a favor de la ley del sí es sí», dijo la delegada de Cultura, Marián Aguilar, aunque luego --y por exigencias del PSOE-- matizó sus palabras.

Además de ella, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, también lo recordó para criticarlo: «Hurtado no renuncia a su acta de diputado pese a ser candidato y no ha movido un dedo para quitar el recurso de AENA que nos exige a los cordobeses pagar 20 millones», dijo.

Y así hasta el 28M.