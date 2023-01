La desinfección de tijeras y máquina, el mejor arma para acabar con el brote de tiña que amenaza en las peluquerías

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha alertado en los últimos días de un brote en todo el territorio nacional de hongos conocidos como tiña. Se trata de una infección que ha existido "toda la vida", como apuntan los peluqueros. Pero que en los últimos años se ha extendido "en un grupo concreto de la población que son los varones jóvenes adolescentes que se hacen un rapado, muy de moda, conocido como degradado", según han observado un grupo de dermatólogos de todo el territorio nacional, que se decidieron hace casi dos años a elaborar un estudio sobre el tema que está a punto de ver la luz.

El dermatólogo cordobés Antonio Tejera Vaquerizo ha participado en el mismo. Según explica, que este hongo se de en este sector de la población se debe, en primer lugar, a que "ese pelado requiere una mayor frecuentación de la peluquería para mantenerlo» y, por otro lado, a "que sea en esos centros donde se está adquiriendo la infección". Tanto el dermatólogo como los peluqueros de Córdoba coinciden en la importancia de la desinfección de las maquinas y las distintas herramientas usadas por lo profesionales para que este hongo no se propague.

Los síntomas son "zonas redondeadas, inflamadas con descamación que, a veces, pica y que puede llevar incluso a la pérdida de pelo en esa zona durante un tiempo", según Vaquerizo. Estas rojeces se localizan en la zona de la nuca o la zona alta de la espalda. El diagnóstico es relativamente sencillo, aunque es fácil confundirlo con psoriasis o dermatitis seborreica y se soluciona "con tratamiento vía oral, en pocas semanas", ha explicado el doctor.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha señalado que "no es un enfermedad de declaración obligatoria", para añadir que la Dirección General de Salud Pública "está haciendo un estudio para ve qué número de casos ha habido" y que "no tienen una inspección directa en peluquerías", que son los espacios donde se están dando esto casos. Pero, ha añadido, "es verdad que si hay un número importante de estos casos lo que vamos a hacer es hablar con los centros para, aunque no sea un enfermedad de declaración obligatoria, tener un acceso para ver qué está pasando y poder poner media preventivas precisamente en contacto con esos centros".

Por su parte, el presidente de la Unión de Empresarios de Peluquería y Estética de Córdoba (Uepeco), Gregorio Porras, señala que en Córdoba no le consta que se haya producido ningún caso de tiña, después de haber contactado con más de 60 empresas y un centenar de barberos. Este experto recalca que "todo buen peluquero y barbero sabe que entre cliente y cliente hay que desinfectar todas las herramientas que se hayan utilizado y que existen productos específicos para maquinillas, tijeras, peines, entre otros". Más, si cabe, "teniendo en cuenta que para un rasurado, tan de moda en la actualidad sobre todo entre adolescentes y jóvenes, se tarda más de 20 minutos y es mucho tiempo en el que está en contacto una máquina con la piel del cliente", detalla Porras.

Como medidas de prevención, Porras insta a que si algún cliente puede tener sospecha de la presencia de tiña en su cuero cabelludo que se abstenga de acudir a un establecimiento de peluquería durante ese margen de tiempo. En el caso de que la persona no lo sepa y se detecte el problema en la peluquería lo mejor es que tanto peluquero como cliente utilicen mascarilla y toalla de un solo uso, desinfectando tanto el lugar de pelado como de lavado con posterioridad.

Higiene exigente en las peluquerías

Peluqueros de Córdoba y provincia como Jose Rújula, Paco Molina, Joaquina Guerrero o Alejandro Povedano coinciden en la importancia de la desinfección, no solo para esta, sino para prevención de otras enfermedades y una correcta higiene del salón. Ninguno de los profesionales cordobeses se ha encontrado en su centro con caso sospechoso de tiña.

Paco Molina apunta que "suele darse en salones low cost que no se preocupan tanto de la higiene" y que "las máquinas hay que desmontarlas, higienizarlas y los que normalmente hacemos eso estamos tranquilos". José Rújula ha asegurado que "sigo unas medidas higiénicas súper exigentes desde hace años" pero que "muchos centros dejan mucho que desear y lleva a esto". Joaquina Guerrero también ha insistido en que "soy muy escrupulosa con la desinfección" porque "es muy importante, porque la máquina está en contacto con el cuero cabelludo y un mínimo contacto con algún hongo puede provocar enfermedades". Alejandro Povedano, por último, también se suma a la limpieza del material: "Consideramos que tenemos una higiene buena, siempre lo hemos hecho y vamos a seguir así" y apunta que "debería haber más higiene en el sector en general porque al tratar con la piel y el cabello los hongos se traspasan muy fácilmente".

Todos los profesionales han explicado que existen productos específicos como esprays para la desinfección, pero que uno de los componentes más eficaces es el alcohol con una alta concentración.