Más de un centenar de personas, entre representantes sindicales de UGT Servicios Públicos y trabajadores de la residencia de Mayores Parque Figueroa y de la Escuela Infantil Parque Figueroa se han concentrado este martes a las puertas de estos centros exigiendo a la Junta de Andalucía la cobertura de las vacantes de los centros dependientes de las delegaciones provinciales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Córdoba.

El secretario de la sección sindical de Educación en UGT Córdoba, Alfonso Redondo, que cifró las vacantes sin cubrir en los centros educativos de la provincia en unos 100 puestos, denunció que “desde hace diez meses la Función Pública andaluza no cubre las plazas que quedan vacantes, tanto por jubilación como por procesos selectivos de promoción o por salud laboral, que son imprescindibles en los centros educativos de la provincia cordobesa”.

Situación en la Escuela Infantil Parque Figueroa

Redondo puso como ejemplo la situación que se vive en la Escuela Infantil Parque Figueroa, en la que “se han jubilado en los últimos meses dos técnicos superiores de educación Infantil y sus plazas siguen vacantes sin ser ocupadas, provocando que sus compañeras tengan que multiplicar sus esfuerzos para seguir ofreciendo un servicio de calidad a los más de 80 menores de esta escuela”.

Asimismo, el secretario de Educación de UGT denunció que esta situación está poniendo en riesgo la salud del personal de sometiéndoles a una excesiva carga de trabajo “con una insufrible carga física y psicológica” por lo que exigió al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, “que ponga fin a esta situación”.

No menos alarmante es la situación que dibujó la secretaria de la sección sindical de Igualdad de UGT SP en Córdoba, Pilar Marín, respecto a los centros dependientes de la delegación de Servicios Sociales, que destacó que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, “lleva incumpliendo sus compromisos con los empleados de la Junta muchos años”.

Situación en la residencia Parque Figueroa, 9 vacantes

Marín indicó que hay plazas que deberían haber estado cubiertas desde el día uno de enero, estando aprobadas y presupuestadas pero que, “a día de hoy, siguen sin estar cubiertos muchos puestos de trabajo”. Como ejemplo puso la situación de la Residencia Parque Figueroa, en la que “sólo se ha cubierto una plaza de las cinco de personal de limpieza y alojamiento (PLA) que no estaban por cubrir a la entrada de año en un servicio en el que se trabajan las 24 horas del día los 365 días del año”. Pero estas no serían las únicas deficiencias en la residencia cordobesa. Según indicó Marín, “faltan también una enfermera, un médico, una auxiliar de enfermería y dos auxiliares sanitarias que están por llegar y que en todo el año 2022 no se han cubierto”.

Según indicó la secretaria de UGT, esta situación se estaría dando en muchos otros centros tanto de la capital como de la provincia, cifrándose en tres los PLA que faltarían en la residencia Lucano, en el centro de protección de menores Mairena faltarían un PLA, un auxiliar de cocina, un educador y un conductor. Marín señaló que en el centro de protección de menores Beatriz Enríquez, “hay veces en las que los 18 niños con edades entre los 0 y los 18 años, se han quedado con un solo educador”.

Centros de participación activa, con un 50% de la plantilla

Por otra parte, la secretaria de Igualdad de UGT denunció que “en los centros de participación activa dirigidos a la asistencia y a los servicios que se ofrecen a nuestros abuelos, casi un tercio de los centros han estado con el cincuenta por ciento de la platilla en 2022, con situaciones como directores de centros o incluso ordenanzas que han estado absolutamente solos, todo ello con continuados incumplimientos de jornadas”. La representante de UGT señaló también a los centros de Villanueva y Almodóvar, y los pendientes de Espejo y Puente Genil.

Marín denunció “los incumplimientos o excusas baratas que el Gobierno de la Junta de Andalucía está teniendo en cuanto a la reforma laboral y a la tasa de reposición ya que es falso que no tengan instrumentos para contratar a las personas que están jubiladas parciales o sus contratos de relevo o que no puedan sustituir a las personas que tengan una baja por cuidado de sus hijos, o que no puedan superar la tasa de reposición recuperando los puestos de trabajo perdidos estos años de atrás.

Asimismo, la representante de UGT indicó “la necesidad de renovar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RTP), que están absolutamente obsoletas”.

Marín finalizó indicando lo importante que es la atención a estos sectores de población, las personas mayores y los niños, por su vulnerabilidad y por la responsabilidad que la sociedad debe mantener con estos colectivos.