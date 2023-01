Leve bajada de los precios en Córdoba con la reducción del IVA a cero en productos de primera necesidad

La mayoría de supermercados de Córdoba amanecían este martes con etiquetas cambiadas y precios más bajos que a final de año, con la entrada en vigor de las nuevas medidas anticrisis del Gobierno. La mayoría de productos de primera necesidad han experimentado una leve bajada en su precio, aunque la mayoría de consumidores la considera "insignificante" y muchos ni siquiera se han dado cuenta del cambio.

Alimentos como el arroz, la harina, la leche, el queso, los huevos o las frutas y verduras tenían ayer un precio inferior al de la semana pasada en supermercados de la ciudad como Mercadona, Deza o el supermercado de El Corte Inglés. Esto se debe a la eliminación del IVA en ellos que se mantendrá, en principio, durante los seis próximos meses. El descenso ha sido liviano, pues eran productos con un IVA reducido de por si (4%), por lo que la diferencia de precios en la mayoría de alimentos es de un par de céntimos el kilo. En otros alimentos como el aceite o la pasta se ha reducido el IVA de un 10% a un 5%.

Esto supuso un trabajo extra para el personal de los supermercados, que ha tenido que cambiar las etiquetas a cientos de productos. En el caso de Deza, los empleados cambiaron ayer en Córdoba, antes de abrir las tiendas al público un total de 770 referencias de precios, que mandaron de oficina el sábado. Los consumidores respondieron con las compras desde primera hora de la mañana, según explicó el encargado del supermercado Deza del Centro Comercial Zoco, David Vera, "aunque no creemos que sea por la bajada sino porque llevamos varios días cerrados y siempre se nota después de las fiestas", aclaró.

[Pulse aquí para ampliar el gráfico de la imagen principal]

De hecho la mayoría de cordobeses que pasaron ayer por los supermercados a hacer la compra después de fin de año no se percataron de la bajada de los precios. "No ha bajado nada, al contrario", "yo no he notado nada", "te bajan de un lado y luego te suben el plástico de las botellas o el mismo producto", han sido las respuestas que cordobeses como, Paco, que catalogan de "insuficiente" e "insignificante" la medida, "los precios cada días son más altos, el aceite tiene un precio desorbitado, ya que te bajan el producto pero te cobran más por el envase. Además, ¿en qué se nota esa bajada si luego te lo vas gastar en el combustible que necesitas para venir al súper?, comentaba.

Comparando en algunas de las cadenas de supermercado más frecuentadas por los cordobeses, se puede observar que alimentos considerados de primera necesidad como el arroz redondo han experimentado una bajada de unos cinco céntimos el kilo; la harina de trigo ha bajado entre tres y seis céntimos, comparando el mismo producto en el mismo supermercado: la leche lo ha hecho, con una diferencia de cuatro céntimos en la marca blanca de varias cadenas de supermercado. Los huevos han sido algunos de los productos que más han bajado, con diferencias de casi diez céntimos en la docena, al igual que el queso, que ha bajado en torno a 40 céntimos el kilo.

La frutas y verduras también se han visto afectadas por la bajada, aunque este alimento varía su precio por días, por lo que la comparativa es menos exacta. La zanahoria, por ejemplo ha bajado unos cuatro céntimos; la patata o la manzana golden unos seis o siete, el kilo; el pimiento italiano, casi diez céntimos; y la naranja, desde tres a 35 céntimos, dependiendo del supermercado; Las legumbres también han notado la medida. Así, los garbanzos cocidos han bajado su precio levemente, y algunos establecimientos se ha mantenido. El tomate, sube o baja de manera dispar en los distintos comercios.

En cereales, no se ha notado mucho esta ventaja. Los copos de maíz de varios supermercados han mantenido su precio, al igual que la carne o el pescado, a los que no afecta la ayuda. El pollo mantiene su precio con respecto a la semana pasada y pescados como la merluza varían de precio dependiendo del establecimiento y de su origen. Muchos colectivos y ciudadanos coinciden en que estos productos también deberían estar dentro de la ayuda del Gobierno, ya que "no se puede prescindir de ellos", decía una familia al finalizar su primera compra del año.