La suerte puede llamar a la puerta cuando uno menos se lo espera aunque para la gente sencilla la suerte suele pillarle trabajando. Ese ha sido el caso de Antonio Expósito Ramos, un comerciante del barrio de Santa Rosa en Córdoba que esta mañana se enteró mientras atendía su negocio de que el décimo que le regaló su hijo había sido agraciado con un tercer premio. Anoche apuntó en una lista los números que llevaba y hoy seguía el sorteo por si caía algo. "He visto que el Gordo acababa en cero y al ver que salía otro cero, he mirado la lista y he visto que lo llevaba", explicó, "me he quedado de piedra".

Nunca antes había sentido la varita de la diosa fortuna. "Es la primera vez que me toca algo, a mí nunca me ha tocado nada, así que es una novedad total, y eso que llevo toda la vida metiendo, desde los 18 años", ha dicho contento. El año de la pedrea en Córdoba: ni rastro del Gordo ni otros grandes premios "Mi hijo es ingeniero agrónomo y trabaja en una empresa de Madrid donde hay 3.500 trabajadores", explica, "la empresa compra décimos de lotería para todos los empleados, con participaciones de 10 euros y lo que sobra lo entrega a la administración". Al parece, a su hijo le pareció bonito el número de la empresa, el 45250, y decidió comprar un décimo para su padre y su hermana, con tan buen ojo que les ha traído la suerte a Córdoba el año con menos premios de la historia. "Estamos muy contentos, son 50.000 euros que nos repartiremos entre mi hija y yo". El premio no le ha hecho cerrar su tienda, Supermercado Ceyan, y ha seguido trabajando todo el día como si tal cosa. "Aún no sé qué haré con el premio, eso habrá que pensarlo, lo que sí sé es que será una Navidad más alegre gracias a mi hijo y a este golpe de suerte". Después de casi 50 años al frente del supermercado, que regenta desde que se lo compró a su padre hace veinte, ha visto la evolución de la economía en los últimos tiempos y sabe que muchos esperaban que hoy les tocara la lotería como a él. "Hace mucha falta en Córdoba, es una pena que no hayan caído unos cuantos millones". Aunque no tiene previsto jubilarse al menos hasta el verano, Antonio disfrutará de su cumpleaños a más no poder. "Cumplo los 65 años el lunes así que lo celebraremos como corresponde". Así da gusto cumplir años.