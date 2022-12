La enmienda a la ley del 'solo sí es sí' no afectará al trabajo de análisis de sentencias iniciado por la Fiscalía de Córdoba

El equipo creado por la Fiscalía de Córdoba para analizar las sentencias dictadas en relación con delitos sexuales que puedan ser objeto de revisión al aplicárseles la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, continuará con su trabajo como hasta ahora. Todo ello a pesar de las últimas novedades conocidas en torno a la norma y que se basan, principalmente, en la introducción de una enmienda en la exposición de motivos del texto. Esa enmienda busca, a grandes rasgos, guiar en la interpretación que se hace a la hora de aplicar la ley. Varios expertos han señalado ya que, en cualquier caso, los efectos a la hora de rebajar condenas van a ser más bien escasos. En cualquier caso, los cinco fiscales que se encargan de analizar los casos en Córdoba continúan con una labor emprendida a finales de noviembre, según han indicado fuentes de la Fiscalía a este periódico.

El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, ya explicó en su día que "el criterio que nosotros vamos a seguir es el que nos ha marcado el decreto" emitido por la Fiscalía General del Estado, y apuntó que esto "no significa que los juzgados o tribunales tengan por qué establecer o no ese criterio". Además, abundó en que se trata de un decreto que "no puede abarcar todas las posibilidades", de ahí que se tenga que analizar caso por caso. Una vez se analicen las sentencias emitidas o bien por las secciones Segunda o Tercera de la Audiencia Provincial o bien por los juzgados de lo Penal, e informadas las partes, serán "los tribunales que han dictado sentencia los que resolverán, con los informes de la defensa y de la acusación".

Del mismo modo, la Audiencia Provincial ya ha empezado a revisar de oficio esas condenas a las que se les pueda aplicar la nueva ley. Según explicó el presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, cada asunto se tiene que estudiar por separado y ver todos los matices recogidos en cada uno de ellos. En este punto, detalló que habrá que analizar dos puntos relevantes, por un lado, "la causa" de esa condena y, por otro, "las razones que dio el tribunal en su momento para interponer una concreta pena".