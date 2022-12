La lluvia insistente de los últimos días ha reabierto las goteras pendientes de arreglo de varios colegios de Córdoba, entre ellos, el colegio Condesa de las Quemadas, en Levante, donde se ha tenido que reubicar a niños de distintas clases para poder seguir con normalidad. Según la directora, Ana Castellón, el problema se detectó el pasado viernes y se comunicó inmediatamente al área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, que de momento, no ha dado respuesta a la situación. "Se trata de un problema con los techos que arrastramos desde hace varios cursos, pero no se ha acometido ninguna obra para que no vuelva a ocurrir", ha indicado, "el agua cae a chorros en varias clases y también en otras zonas del colegio como el porche o la entrada, por lo que urge tomar medidas", ha señalado, "si las lluvias continúan tendríamos que cambiar a más niños de clase, pero no disponemos de mucho más espacio y los niños no pueden estar así". La directora teme que si sigue cayendo agua, se pueda acumular sobre el tejado creando bolsas y que el techo sufra daños y se venga abajo.

En situación similar se encuentran los alumnos y profesores del colegio Concepción Arenal, en Fátima, que llevan tres años con el mismo problema sin que se haya intervenido por parte del Ayuntamiento. "Cuando se llevaron a cabo las obras de climatización hace tres años, se rompió la cubierta y desde entonces, sufrimos goteras cada vez que llueve, lo hemos comunicado debidamente, pero no se han tomado medidas para resolverlas", asegura el director del centro, según el cual hay tres clases afectadas. "Seguimos dando clase pero hemos tenido que mover el mobiliario y si continúa lloviendo, habrá que desplazarlos a otro lugar", señala Rafael Luque, director del centro y presidente de Asadipre. La situación es especialmente delicada porque una de las aulas con goteras es de alumnos de Infantil de tres años. Luque ha confirmado que directores de otros colegios públicos de Córdoba han trasladado a la asociación Asadipre y al Ayuntamiento de Córdoba incidencias similares. En concreto, los colegios Juan de Mena, Juan Rufo, Mediterráneo y Tirso de Molina. La delegación de Educación de la Junta de Andalucía ha asegurado que la Inspección tiene constancia de las incidencias causadas por la lluvia y que se está actuando para paliar sus efectos, aunque no ha detallado de qué manera. Asimismo, afirma que las goteras no han alterado el funcionamiento de las clases. Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha informado de que de momento, solo tiene constancia de las filtraciones detectadas en el colegio Concepción Arenal, que he visitado personalmente esta mañana para buscar una solución aunque no descarta que hayan llegado otras comunicaciones al Área del Infraestructuras. En cualquier caso, esta tarde está prevista una reunión con Ampas y directores de colegios, entre ellos, el presidente de Asadipre, donde recabará la información sobre el resto. La reunión fue solicitada por la asociación hace varias semanas "para abordar el abandono de los centros educativos por parte del Ayuntamiento de Córdoba", según Rafael Luque.