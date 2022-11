Alberto Granados: "No vemos una crisis en el sector tecnológico, vemos una oportunidad"

Alberto Granados (57 años, Madrid) preside Microsoft España desde julio del año pasado. Este viernes ha participado en el congreso Córdoba, crisol de cultura digital con la ponencia La visión del futuro por uno de los líderes tecnológicos. Al ser preguntado por los despidos masivos en gigantes como Twitter y Meta, afirma que «no vemos una crisis, al contrario, vemos una oportunidad de crecimiento» en el sector tecnológico. Así, apunta entre otras ideas que «estamos en un país con un índice de paro juvenil del 27%, pero el 46% de las empresas no tiene la gente necesaria para llevar los proyectos a cabo. Hay una oportunidad de formar gente en diferentes disciplinas para ayudar a esos proyectos», destaca.

Microsoft anunció su nombramiento señalando que lideraría un equipo de cerca de 850 profesionales, «enfocado en ayudar a empresas y organizaciones públicas en sus procesos de digitalización», entre otros objetivos. Teniendo en cuenta que la mayoría de empresas españolas son pequeñas y medianas, ¿qué barreras encuentran?

Si miras datos de acceso a nube pública, en empresas de menos de 10 empleados estamos hablando de alrededor del 6% en Andalucía. Si vas a más de 10 empleados, en Andalucía estamos hablando de una digitalización de alrededor del 26% frente a un 32% de la media en España. Es verdad que el acceso a internet es altísimo. La principal barrera es la formación. Alrededor del 46% de las empresas en España no encuentran el talento necesario. Nosotros tenemos alrededor de 1.500 partners en Andalucía que ayudan a digitalizar empresas.

Muchos ciudadanos desconocen cuáles son las posibilidades. ¿Cómo explicaría qué es esto de la nube?

Lo que la nube te ofrece es la capacidad de cómputo, de acceso a aplicaciones y a soluciones, de una manera que no tengas que tener largos plazos de implantación y una inversión de costes fijos, sino que pagas por el uso. Por otro lado, lo que ofrece es una manera escalable de que puedas acceder a toda la última tecnología sin un coste tan grande como anteriormente se hacía. Simplemente, con una buena conexión te permite acceder a cualquier solución. Imagina un restaurante que pueda acceder a comercio electrónico para hacer entrega a domicilio.

Toda empresa va a ser una empresa tecnológica

El pequeño comercio observa la digitalización de las grandes empresas, con herramientas como la venta online, como una competencia. ¿Uno de los objetivos de Microsoft es el cambio de chip y que comience a pensar que él también puede hacerlo?

Las empresas nos ven como una plataforma que les va a ayudar. Al final, se trata de que ninguna empresa se quede atrás, que todas puedan acceder a la digitalización y acceder al mismo nivel tecnológico que la más grande. El pequeño comercio puede dar valor y crear productos muy específicos para que le diferencien de cualquier otro. Toda empresa va a ser una empresa tecnológica.

Al hilo de lo expuesto en su ponencia, ¿puede comentar qué visión de futuro tiene Microsoft?

Lo primero es que una inteligencia artificial ética ya está siendo accesible a todo el mundo. La inteligencia artificial está ayudando al ser humano a tomar mejores decisiones en cuatro ámbitos: entender mejor a tus clientes, optimizar tus procesos y ahorrar costes, conectar mejor a tus empleados y la última y más importante es reinventarte. La inteligencia artificial va a estar embebida en lo que hacemos en toda nuestra actividad comercial como pyme y como empresa grande.

¿La capacitación digital será un requisito imprescindible para la empleabilidad?

Exacto. Nuestro objetivo es hacer el acceso a la tecnología fácil. Algo en lo que estamos trabajando, por poner un ejemplo, se llama una tecnología low code, o no code, que es una posibilidad de desarrollar aplicaciones sin código, sin programar o con muy poco código. Por dar una idea, una persona que pueda tener una floristería podría diseñar en una servilleta la aplicación que quiere hacer para dar servicio a sus clientes, sacarle una foto y que automáticamente, a través de la nube, la aplicación se haga y solo tenga que hacer dos o tres ajustes para que se pueda utilizar.

Microsoft colabora con la Junta de Andalucía para impulsar su estrategia digital. ¿Cuáles son los objetivos en esta labor? ¿Ha habido avances?

El primero es ayudar a las pymes al acceso a la tecnología. El segundo pilar sería lo que tiene que ver con educación, formación. Queremos llegar a un acuerdo para ofrecer formación gratuita online a través de nuestros cursos de Microsoft Learn, llegar a un acuerdo también con Linkedin para ofrecer otro tipo de cursos, que eso permita eliminar la brecha digital. Hay un aspecto importante que son las start up. En Andalucía pensamos que puede haber una oportunidad enorme de hacer que las start up se internacionalicen. Y hay un último pilar que es ayudar a la Junta de Andalucía y al propio profesional de la Administración a que tenga acceso a la tecnología y sea más productivo.

El teléfono móvil es una excelente herramienta de educación bien aplicada

¿Tiene hijos? ¿Hay alguna edad por debajo de la cual no recomendaría dar un teléfono móvil a un niño?

Sí soy padre de dos hijos, que ya son mayores. Con responsabilidad, un ámbito de control parental, horario, etcétera, no. De hecho, creo que es una excelente herramienta de educación bien aplicada. Tanto como un libro. Ofrece la posibilidad de que el chaval se desarrolle. Si eso va a sustituir interacciones sociales, te diría que no. Tiene que ser un complemento. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con chavales con autismo o con síndrome de Down, utilizar Minecraft para que puedan jugar a qué van a hacer en el día a día, cómo van a ir a un sitio a comprarse algo, les crea una seguridad en sí mismos y les da una educación para que luego lo puedan hacer de manera confiada en el mundo real.

En las últimas semanas, se habla de despidos masivos en empresas tecnológicas relevantes como Meta y Twitter. ¿Se trata de un ajuste natural o es una crisis estructural del sector?

En el entorno que nos encontramos de inflación, crisis energética, incertidumbre, etcétera, la digitalización y la tecnología son una fuerza deflacionaria, porque al final los problemas que todas las empresas tenían siguen estando ahí: cómo entiendes mejor a tu cliente... En nuestro caso particular, hemos hecho un ajuste que no es muy significativo, estamos hablando de 1.000 empleados en más de 220.000. Muchas veces lo que estamos haciendo es ajustar fuerza laboral para que haya más gente delante del cliente y optimizar nuestros procesos de back office. La oportunidad sigue siendo inmensa, no vemos una crisis, al contrario, vemos una oportunidad de crecimiento.

En estos días ha generado polémica la última propuesta de Elon Musk, propietario de Twitter, a sus empleados para que se pronuncien a través de un e-mail sobre su continuidad en la compañía.

Es un caso particular. Eso no define al sector. El sector de la digitalización y de la tecnología es un sector saludable, en el que tenemos empresas muy comprometidas y, en particular, es muy bueno ver cómo estamos invirtiendo mucho en España. En nuestro caso, hemos contratado en España a unas 100 personas en el plazo de julio a octubre.