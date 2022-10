Acojer denuncia que Córdoba está llena de salones de juego

El director técnico y formador de Acojer, José Manuel Secilla, denuncia que «Córdoba está llena de salones de juego». La asociación Acojer atendió el pasado año a unas 250 personas por causas relacionadas con la ludopatía. Secilla indica que el perfil de persona que cae en esta adicción era hace unos años más un hombre de unos 50 a 60 años, mientras que en la actualidad ha bajado la edad a entre 20 y 30 años y también hay mujeres.

Los hombres presentan más adicciones a juegos y apuestas on line y las mujeres a las compras. «Hay mujeres que se han gastado entre 500 y 600 euros mensuales en ropa y en otro tipo de productos que no les hacen falta. No pueden ahorrar y eso, además del daño a su economía, les genera ansiedad y estrés», explica este técnico.

Videojuegos que enganchan y causan pérdidas de dinero

Acojer advierte de la adicción que suponen algunos videojuegos, no solo por el hecho de que quienes juegan dedican en ocasiones hasta más de diez horas al día a ello, sino por la pérdida económica que puede suponer el tener que estar comprando actualizaciones, jugadores, según el modelo que sea.

«En teoría es un juego de deporte, pero nos consta un caso de haber gastado unos 30.000 euros en comprar sobres virtuales en el juego FIFA para que le salieran las estrellas con los mejores jugadores de fútbol», explica José Manuel Secilla.

"Adolescentes y jóvenes que les cogen la tarjeta a los padres y se ponen a comprar sin mirar que pueden ser un gasto que llegue a 500, 1.000 o 2.000 euros. Lo que buscan es que se enganchen. Por eso, es muy importante vigilar lo que nuestros hijos hacen y no dejarlos que pasen tanto tiempo con las redes sociales y los videojuegos», indica Secilla.

Pagar por ver fotos

Otras redes «peligrosas», según el director técnico de Acojer, son Only fans o Lover fans, ya que chicos y chicas de hasta menos de 14 años pagan por ver fotos de otros jóvenes posando en ropa interior o desnudas y para poder acceder al contenido de estas personas hay que pagar, a diferencia de otras redes sociales.

«Only fans adentra a los adolescentes dentro del mundo erótico y del porno. El problema es que son adolescentes que no son maduros sexualmente y puede llegar un momento en que un o una adolescente se gaste cantidades impresionantes en ver a una chavala o chaval que aparezca en esa red», expone José Manuel Secilla