La adicción a las criptomonedas irrumpe como nueva ludopatía en Córdoba

La Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer) está empezando a atender entre 4 y 5 casos al mes de personas que se han visto perjudicadas por perder mucho dinero tras invertir en criptomonedas. José Manuel Secilla, director técnico y formador de Acojer, señala que, sobre todo, desde que comenzó la pandemia, la población ha pasado más tiempo en su casa y se ha producido en Córdoba, aunque también está pasando en otros puntos del país, una mayor inversión de forma regular y diaria de personas en criptomonedas. De este tema se habló ayer en una conferencia impartida por José Manuel Secilla, dentro de la Semana Cultural que todos los años organiza Acojer, con motivo del Día sin Juego de Azar, que se conmemora el 29 de octubre.

«En Acojer venimos recibiendo una media al mes de entre 20 a 30 personas que acuden por primera vez a la asociación a pedir ayuda al sufrir algún tipo de adicción al juego, de las que entre 4 o 5 vienen por un problema con las criptomonedas. No se puede ni considerar estafa porque el mercado de estas monedas no está bien regulado, por lo que al final invertir en esta moneda no deja de ser como hacerlo en un casino virtual», apunta José Manuel Secilla.

Moneda no reconocida por el Fondo Monetario Internacional

«El perfil más habitual de persona que ha perdido dinero por esta vía es preferentemente el de un hombre de unos 30 a 50 años. Las criptomonedas no están reconocidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es una moneda que se usa para la especulación, pero la población no está bien informada. Puede llegar el momento que una persona pueda invertir sus ahorros, y como funciona de una forma similar a la bolsa, como la moneda no está reconocida no puedes sacar el dinero que tengas cuando quieres», expone este técnico de Acojer.

«Los bancos no puedan comprar la criptomoneda. Es una moneda virtual que existe, pero al no estar aprobada, no es legal. El valor de la criptomoneda va oscilando en función del día. Los clientes particulares siempre tienden a perder y cuando dejan de ganar un porcentaje de dinero meten más con el objetivo de recuperar la inversión que han hecho. A la vez que siguen destinando más fondos se va creando una adicción y puede llegar el momento en que se arruinen. Usa un sistema muy parecido a lo que son las tragaperras. Actualmente existen más de 300 tipos de criptomonedas y la inversión que se realiza puede ser de 5.000 a 10.000 euros», resalta Secilla.

Un caso particular que ha perdido unos 200.000 euros

«Al final las personas no ganan nada con las criptomonedas. Tenemos un caso particular que ha perdido 200.000 euros por las criptomonedas, los ahorros de toda la vida. Intentando lograr un beneficio al final se quedan a cero», denuncia este formador de Acojer.

José Manuel Secilla hace un llamamiento a las administraciones y a la sociedad en general para que hagan saber a la población el peligro que suponen las criptomonedas y las apuestas. «Va a llegar el momento que nos podamos ver sobrepasados tanto por la adicción a las criptomonedas como por las apuestas y casino on line. Todo esto es ludopatía y es una enfermedad de la que te puedes rehabilitar, pero que es para toda la vida», advierte.