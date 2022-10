3, 2, 1 y Córdoba explota en Flor(a)

Córdoba volverá a vivir este mes de octubre su particular primavera otoñal de la mano del Festival Internacional Flora, un certamen único en su especie que desde el año 2017 exhibe en patios institucionales montajes creados por artistas florales para el deleite efímero del público. Como el año pasado, los interesados podrán asistir con reserva previa al proceso creativo de las instalaciones que se desarrollará desde hoy y hasta el próximo viernes a cargo de cinco figuras de reconocido prestigio. Instalados en el patio central del Museo Arqueológico, el Palacio de Viana, el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, el patio barroco de la Diputación y el Palacio de Orive, los concursantes se servirán de las especies más diversas de flores y materiales sostenibles para dar forma a sus proyectos, unidos por el hilo invisible del tema de inspiración elegido este año, la metamorfosis. El californiano Maurice Harris, el equipo madrileño de Cordero Atelier, Yuji Kobayashi, Emma Weaver y Kokon, que visitaron Córdoba en pleno verano para conocer los espacios, llegaron de vuelta a la ciudad este domingo para trabajar a contrarreloj durante cinco días, acompañados por el equipo de producción del festival, en una competición que premiará a los dos mejores montajes con sendos premios dotados con 25.000 y 10.000 euros, respectivamente. Cumplido el plazo señalado, el viernes 21, Córdoba explotará en flor y abrirá hasta el día 27 de par en par las puertas de los patios elegidos para exhibir al público en horario de 11.00 a 20.00 horas los montajes, ahora sí, con acceso libre y gratuito. Ese mismo viernes, el jurado dará a conocer a los ganadores del concurso.

El jurado estará compuesto este año por el artista danés ganador de la última edición de Flora, Julius Vernes Iversen; la doctora en Teoría de la Literatura y crítica de arte en diferentes medios Ángela Molina; y el comisario de arte y excoordinador de exposiciones en el Museo del Prado de Madrid Álvaro Perdices. Los tres deberán valorar, entre otras cosas, la calidad artística de las instalaciones, la originalidad y puesta en escena de la idea planteada y también en qué medida aluden al tema propuesto por Flora.

[Pulse aquí para ver el gráfico en máxima resolución]

En cuanto a los participantes de este año, el director artístico de Flora, Emilio Ruiz, ha definido a cada uno de ellos con las siguientes palabras: Maurice Harris es «la explosión de color, un hombre con un carisma arrollador que se refleja en él y en sus instalaciones, una estrella desde que se levanta hasta que se acuesta»; Cordero Atelier constituye «el reflejo de la tendencia actual del mundo de la flor, lo que define la vanguardia del arte floral contemporáneo»; Yuji Kobayashi será «el veterano del festival y a la vez el artista más radical que aplica una mirada geométrica a las curvas que dan forma a la naturaleza»; Emma Weaber es «la más artista de todos los que participan este año, una mujer que aplica a las flores su mirada de artista plástica y que, sin ser florista, trabaja con las flores para modelar sus obras». Por último, augura que Kokon, ganadora del Patio Talento, será «la sorpresa de esta edición, una arquitecta que trabajará por primera vez con las flores y demostrará cómo crear una obra de arte exquisita trabajando con los materiales más sencillos». Además, para ir abriendo boca, desde este lunes se podrá ver en el Centro de Creación Contemporánea C3A el Reloj botánico creado por el sevillano Federico Guzmán, que participa fuera de concurso.

En un otoño especialmente cálido y adaptándose al cambio climático, desde el año pasado las instalaciones de Flora se exhibirán solo seis días y no diez como al principio, reduciendo al máximo la reposición de la flor cortada.

Pero no solo del arte vive Flora. El calendario de actividades paralelas ofrece al público una enorme variedad de posibilidades al alcance, eso sí, de los más prevenidos, ya que la mayoría de las que requieren reserva previa ya no tienen plazas libres. En esta edición, el festival ha organizado encuentros con cada uno de los artistas y con todos juntos y ha ofertado todo un plantel de actividades que van desde visitas guiadas a las instalaciones a la escuela Flora abierta en el centro social Luciana Centeno, donde floristas locales compartirán sus secretos con el público inscrito; cuatro diálogos musicales con el artista Isabel do Diego; una exposición de maquetas botánicas de principios del siglo XX en el Museo Arqueológico y un ciclo de películas en la Filmoteca que aportará cuatro miradas cinematográficas a la naturaleza.

Flora Off

Los que lleguen tarde a la reserva de actividades programadas, siempre podrán saborear el programa Off de Flora en bares, tiendas y otros espacios singurales, que incluye una cena maridaje, una meditación guiada con sonido en directo, una cata de flores, vinos y quesos, una tarta de flores, un taller de papel reciclado con flores y otro de orquídeas de papel, un jardín soñado, una exposición de plantas liofilizadas sobre lienzo y madera y una sesión dj. Hasta la guerrilla floral del colectivo Flor Motion, que pondrá punto y final al festival, aún queda mucho por ver. Abran bien los ojos y no lo dejen todo para el fin de semana.