«No hay un festival como Flora en el mundo, con artistas de tanto nivel»

Emilio Ruiz Mateo lleva cinco años al frente de la dirección artística de Flora, un festival que vio nacer y al que llegó después de una amplia trayectoria como periodista y gestor cultural vinculado a distintos medios especializados y festivales de todo tipo. Simpático y cercano, se le nota a leguas que disfruta de su trabajo en el Festival Internacional de las Flores, en cuyo equipo es uno de los más veteranos. Tras meses de contactos con los artistas, estos días vive con intensidad la recta final y asegura que está «superemocionado» a punto de que el telón se levante y empiece la acción.

Recuérdenos qué le llevó a sumergirse en el mundo de las flores y cómo ha sido para usted la evolución de Flora.

A mí me pasan dos cosas. Yo trabajo en gestión cultural desde hace muchos años, soy de las primeras generaciones que estudiaron esta materia en España y he trabajado en muchos festivales, pero además soy cordobés por lo que he vivido la cultura de la flor muy de cerca desde niño, como todos los cordobeses. Aterricé en Flora en el 2016 y desde entonces, cuando no sabíamos cómo acogería Córdoba una cosa un poco marciana, la mirada del arte contemporáneo sobre el mundo de la flor en forma de instalaciones artísticas, hemos visto que ha encajado y ya forma parte de la ciudad. Es fantástico ver lo bien que se entiende el festival y cómo crecen las actividades paralelas con miradas desde todos los puntos de vista del arte.

¿Cuál es la función del director artístico?

El director artístico es el encargado de dotar de contenido al festival a partir de la selección de artistas y su acompañamiento. Hay que explicarles cómo es la ciudad, que entiendan bien qué es un patio cordobés, proponerles el tema de inspiración, ver lo que diseñan y asegurarte de que lo que piensan se adapte al patio y al festival. Además, hay que pensar cómo enriquecer el festival para que no solo sean instalaciones, localizar a gente de Córdoba y de fuera que haga cosas interesantes en otras artes e invitarles a mirar la naturaleza desde otro punto de vista. El director artístico tiene que buscar el contenido y que tenga sentido.

¿A los artistas que no son floristas les atrae sumergirse en ese mundo?

Hay dos perfiles, están los que sabemos que ya han tenido acercamiento a las flores y los que no, pero queremos que lo hagan. Como Carvento, un drac queen cordobés que no había trabajado antes con esto y que dijo sí inmediatamente cuando le hablamos de hacer algo de danza con flor. O Andrés Cosano, el pianista que estará en la iglesia de la Magdalena con Yuji Kobayashi en lo que promete ser uno de los momentos mágicos del festival. No sé si alguna vez ha dado algún concierto con todas las piezas relacionadas con el mundo de la naturaleza, intuyo que no, pero fue decirlo y animarse sin problema. A las flores es difícil negarse porque son un elemento muy atractivo que comunica muy fácil. De momento, nadie nos ha dicho que no.

¿Qué es lo que más quebraderos de cabeza le da?

El reto más difícil es conseguir un plantel de artistas cada año que esté al nivel y que muestre la diversidad de estilos y miradas del arte floral. Queremos que no todos sean veteranos ni jóvenes, que no solo haya hombres o mujeres, que no sea todo contemporáneo o clásico y aunque parece fácil, solo son cinco. Y luego que puedan, ya que tienen unas agendas muy complicadas. Lo que sí notamos es que todos conocen ya el festival y les suena Córdoba. Hay mucha expectación porque no hay ningún festival en el mundo como Flora, con exhibición de tantas instalaciones de artistas de tan alto nivel.

¿Tantos artistas dedicados al mundo de las flores hay como para que Flora dure muchos años sin bajar el listón?

Pasan varias cosas. Por un lado, nosotros no solo invitamos a floristas sino a artistas plásticos que trabajan con flores. Y luego en el mundo del arte y la cultura, cinco años es mucho tiempo y se generan corrientes nuevas. El mundo de la flor y el acercamiento a la naturaleza está en la escena actual, en el pensamiento, el arte y la cultura, lo cual tiene mucho sentido por la preocupación que tenemos todos por el medio ambiente. Si Flora dura 50 años, igual hay que repetir algún artista, pero por ahora no hay problema.

¿Qué flores se verán en Flora este año?

No puedo dar detalles, solo decir que hay una combinación de flores muy delicadas con materiales burdos, lo cual me parece una cosa preciosa. Veremos cómo los artistas transforman materiales muy sencillos en cosas exquisitas. Yo invitaría al público a ver las instalaciones de Cordero Atelier y Kokon, en Viana y Orive.

¿Están usando materiales más sencillos para rebajar costes y ajustarse al presupuesto en un momento de tanta inflación?

No, todos saben perfectamente las oscilaciones en los precios de la flor porque trabajan con ellas todos los días, pero con los artistas pasa que cuanto más difícil se lo pones, más se activa su ingenio. Vayan el viernes al Patio de los Naranjos y miren.

¿Los artistas piden cosas muy complicadas?

En cuanto a flores, no, pero lo que tiene que ver con las estructuras.... Hay veces que te echas a temblar con lo que plantean, pero son muy profesionales y nuestro equipo tiene ya mucha experiencia y lo que al principio nos parecía complicadísimo, ya no nos asusta. Hasta ahora, no ha habido nada imposible.

El cartel de actividades paralelas es enorme. Destaque algunas de las más novedosas.

Este año insistimos mucho a los artistas para que en sus encuentros con el público fueran muy creativos. Y han propuesto cosas muy interesantes como el concierto de piano de La Magdalena, que estará intervenido por el Juji Kobayashi con piezas inspiradas en el mundo de la botánica, entre ellas, una compuesta por él propio artista japonés. Eso es maravilloso, igual que Caña, una performance de danza contemporánea de Carvento que se hará en el centro Pepe Espaliú inspirada en la caña que usamos para regar los patios. Además, hay otra cita muy bonita en el centro Rey Heredia con el filósofo y escritor Santiago Beruete y Ángel Lora, que conversarán sobre el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Queremos traer a las cabezas que más están pensando en la naturaleza. La historia del Guadalquivir es muy particular, no todas las ciudades tienen un bosque en medio del río como Córdoba. Vamos a presentar a Burete y el ingeniero forestal Ángel Lora para que le cuente la historia del río y que al día siguiente los dos juntos pongan en común lo que han visto.

¿Cuál es la primera impresión de los artistas cuando vienen a Córdoba la primera vez?

Les impresiona el casco histórico tan enorme y la vida de los patios.

Dígale a alguien que no haya visto Flora por qué tiene que venir.

Tienen que ver Flora porque lo que ocurre aquí no se repite jamás, ya que trabajamos con algo tan efímero como las flores. Nunca más se podrá ver lo que los artistas crean cada año para Córdoba. Yo no conozco a nadie que haya venido un año y no quiera repetir.

¿Las colas del fin de semana merecen la pena?

Sí, por eso hay. Si no, la gente se iría. Las colas se olvidan cuando estás dentro de las instalaciones.