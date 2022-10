El diputado socialista Antonio Hurtado ha anunciado este lunes que será candidato a la Alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones municipales si cuenta con el apoyo de la militancia del PSOE. "Quiero y voy a ser el candidato a la Alcaldía de Córdoba con la condición de que los militantes me den su apoyo", ha afirmado Hurtado a preguntas de los periodistas tras ofrecer esta mañana una rueda de prensa sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Antonio Hurtado, que ha insistido en que le hace "mucha ilusión" presentarse para ser candidato a la Alcaldía de Córdoba, ha explicado que antes de tomar esta decisión ha hablado con militantes y cargos del PSOE y que "la ha valorado mucho", y -ha añadido- que "estoy seguro de que si consigo el apoyo de los militantes también conseguiré el apoyo de los ciudadanos y seré el alcalde".

Ha querido acompañar su anuncio de tres mensajes. el primero, que para él sería un honor el poder ser candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba; el segundo, que ofrece su total disponibilidad para serlo; y el tercero, "estoy seguro de que conseguiremos la Alcaldía de Córdoba". Su seguridad en lograr la Alcaldía de Córdoba se ha basado, según sus palabras, en que "Córdoba es una sociedad apagada y carente del liderazgo social que deber tener un alcalde".

Ha sostenido que va a ir a las agrupaciones socialistas cordobesas para trasladar a la militancia su disponibilidad para ser candidato en las primarias y también que se va a quitar agenda parlamentaria para estar más libre y disponible de cara a la candidatura.

En relación a lo que afirmó el pasado viernes el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que «no habrá primarias» en el PSOE de Córdoba capital si es que, de modo previo, se produce un «acuerdo» entre las agrupaciones de distrito del PSOE en la ciudad, en cuanto a quién será el candidato del partido a la Alcaldía de Córdoba en las municipales del próximo mayo.

Hurtado ha respondido que "no hay ningún candidato socialista que no sea elegido por primarias y son los militantes los que eligen". Ha concretado que hay una fecha para votar y un derecho para ser elegido o elegir, si solo hay un candidato no hay votaciones, pero "sale de las primarias" o que se presenten dos o cinco y ya hay votaciones.

El "impacto social" de los PGE

El socialista ha desgranado en cuatro patas los PGE referidas a su “carácter social” por blindar a las familias, empresas y clase media trabajadora frente a la inflación y la crisis derivada de la Guerra de Putin en Ucrania; potenciar el gran motor económico y de empleo que será la Base Logística; avanzar soluciones reales como el tren de proximidad a Palma y Villa del Río, y el reparto de recursos estatales en la conclusión y planificación de infraestructuras ferroviarias, de carreteras, regadíos y equipamientos.

Hurtado ha sostenido, según informa una nota de prensa, que los PGE de 2023 “auxilian” a la población más vulnerable y castigada por la crisis, y puso como ejemplo la subida de 1.120 euros al año de media en las pensiones contributivas que cobran los 175.000 mayores de la provincia, el incremento de más de 500 euros anuales en las que cobran los 8.500 pensionistas no contributivos; la subida del 2,5% de los emolumentos de los casi 47.000 empleados públicos de la provincia; los 560 euros más al año que percibirán los 11.700 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital; la extensión de la gratuidad y bonificaciones en el transporte ferroviario durante 2023 para los 13.300 usuarios de los Media Distancia en la provincia y los 2.360 viajeros de Avant, o las más de 22.000 familias acogidas al Bono Térmico y Eléctrico.

Con respecto al tren de proximidad que conectará la capital con Palma del Río y Villa del Río a través de una experiencia piloto que se pondrá en marcha el 1 de marzo, Hurtado destacó los 10 millones de euros que serán transferidos por el Gobierno a Renfe, a lo que se suman otras 40 millones para mejoras en la red ferroviaria de la provincia y 2 millones más a disposición de los ayuntamientos para que conecten el servicio de tren de proximidad en las estaciones de sus poblaciones con el centro del municipio a través de lanzaderas.

En este punto, Hurtado ha exigido al PP “disculpas públicas” por no haberle dado credibilidad al compromiso trasladado por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, para dar una solución a este problema de movilidad: “Deberían pedir perdón a los ciudadanos por su incompetencia durante 7 años”.

Sobre la Base Logística, a la que ha definido como “el gran motor económico de Córdoba” con una inversión global aparejada de 350 millones de euros, Hurtado dijo que los PGE de 2023 reservan 157 millones de euros de los Fondos Next Generation “a falta de la firma del convenio entre las tres administraciones participantes en el proyecto”.

Grandes infraestructuras

Por último, el diputado se ha referido a grandes infraestructuras que se concluirán con cargo a los Presupuestos de 2023, como es la Biblioteca, con 200.000 euros consignados; 15,5 millones de euros en mantenimiento de carreteras, o la finalización del centro penitenciario con 1,2 millones de euros; otras obras que avanzarán en el próximo año como el bypass de Almodóvar con 12,4 millones, los 10 millones para el corredor ferroviario Algeciras-Zaragoza a su paso por la provincia o la Oficina de Denuncias, con 600 euros; y nuevos proyectos que contarán con fondos en los PGE, como la adecuación de la A-4 para eliminar la Cuesta del Espino, 37,4 millones para la red de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, la nueva comisaría de la Fuensanta, regadíos Genil-Cabra, la Capilla Real de la Mezquita-Catedral, el cuartel de Rute o el desdoblamiento de la N-432.