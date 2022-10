Vivienda, educación, dinero y trabajo: los desafíos de los jóvenes cordobeses

Uno de cada tres jóvenes limpiaría en profundidad el baño antes que revisar la situación de su cuenta de ahorros, según recoge el estudio Money Mindset, difundido por la compañía estadounidense Fidelity Inversiones y del que se han hecho eco algunos medios de comunicación en los últimos días. Este trabajo analiza la mentalidad sobre el dinero de personas con edades comprendidas entre los 18 y los 44 años. Entre otros resultados, apunta que para el 54% de los encuestados es más fácil seguir una dieta alimentaria estricta que un presupuesto mensual.

El trabajo pone de relieve la difícil relación de muchos jóvenes con el dinero, una situación que podría ser resultado, junto a otros factores, de sus problemas para acceder al empleo de calidad y los impedimentos para ahorrar.

Precisamente, desde Cajasur recuerdan que demostrar la solvencia (lo que se puede hacer con un buen empleo) y tener ahorros son requisitos fundamentales para acceder a la financiación. Los préstamos hipotecarios (59%) y los créditos para la compra de un coche y los estudios concentran la mayor parte de la financiación de esta entidad al colectivo de los jóvenes.

En la misma línea, los profesionales del sector inmobiliario apuntan al ahorro como principal handicap de los jóvenes para la compra de una vivienda. La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Ana Moreno, afirma que el acceso a la propiedad por parte de este colectivo es «casi nulo» y que «se demanda más el alquiler», una alternativa en la que también se les exige que garanticen que podrán pagar la renta. Esta visión es compartida por el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, quien destaca que «hay muchos menores de 35 años abocados al alquiler porque no es posible la compraventa por las exigencias financieras».

El director del portal inmobiliario Obra Nueva en Córdoba, Juan Manuel Gómez, entiende que algunas posibles soluciones a esta situación serían facilitar una mayor financiación a los jóvenes, rebajarle el IVA, el impulso del alquiler con opción a compra y el desarrollo de promociones de VPO «con condiciones especiales» en materia de financiación.

Algunas de las principales dificultades que encuentran los jóvenes para ahorrar son la falta de empleo y la precariedad de los contratos de trabajo cuando acceden a ellos. Así, las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF critican la situación del colectivo haciendo referencia a diferentes problemas como la alta temporalidad de sus contratos, el abuso de las prácticas y los salarios bajos.

De su parte, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Félix Almagro, afirma que existe «falta de concienciación» sobre el emprendimiento y destaca que el miedo al riesgo económico que asume el empresario es otra de las barreras que han detectado en el inicio de este camino.

Al mercado laboral se llega tras la etapa educativa y uno de sus hitos es la elección del grado o el ciclo formativo. Para la orientadora Teresa Callejas, «el desafío más importante es el conocimiento de sí mismo para poder tomar decisiones coherentes sobre su futuro educativo». De este modo, admite que «se dan muchísimas frustraciones de personas que toman decisiones a la ligera en cuanto a la carrera o el ciclo». Por su parte, la orientadora Carmen Ayala opina que los retos más importantes del colectivo son encontrar una motivación y la tolerancia a la frustración. Esta profesional lamenta que «cada vez hay más síndrome de Peter Pan, gente que no asume sus responsabilidades».

EDUCACIÓN | TOMAR LAS PRIMERAS DECISIONES DE FUTURO

Algunos de los primeros desafíos de los jóvenes en la transición a la vida adulta se encuentran en el ámbito educativo, donde deben tomar decisiones que marcan su futuro. La orientadora educativa Carmen Ayala, que trabaja en un instituto público, afirma que, en su opinión, los retos más importantes del colectivo son encontrar una motivación y la tolerancia a la frustración. Acerca del primero, detalla que existen tres perfiles de jóvenes, que son «los que tienen claro la búsqueda de empleo y que quieren dedicarse a algo, los que no tienen ni idea y se van dejando llevar por el grupo, y los que quieren ser influencer o tiktoker, o irse a La isla de las tentaciones». Por esto, una línea de trabajo es orientarles para que busquen una ocupación «que asegure que van a poder llenar la nevera. Si luego se pueden dedicar a lo que le gusta de verdad, estupendo», explica.

Respecto a la tolerancia a la frustración, esta profesional asegura que es «cero» y que «no saben gestionar las decepciones típicas de las adolescencia, como la ruptura con una pareja. Se está extendiendo el uso de ansiolíticos». Así, entiende que habría que inculcar a los jóvenes la perseverancia, la paciencia y la tolerancia a la frustración. También destaca que «cada vez hay más síndrome de Peter Pan, gente que no asume sus responsabilidades, lo encuentras incluso en los padres».

De su parte, la orientadora educativa Teresa Callejas, que trabaja asimismo en un centro público, subraya que «el desafío más importante es el conocimiento de sí mismo para poder tomar decisiones coherentes sobre su futuro educativo». En este sentido, admite que «decidir entre Bachillerato y un ciclo formativo cuesta», y «llegar con el conocimiento de dónde está mi potencial, quién soy, qué quiero... Es lo más importante de cara a que tomen una buena decisión». A su juicio, «no existe la decisión correcta, sino la tomada con coherencia. El desafío es que cada paso que vaya dando lo dé desde la seguridad de saber quién soy y sabiendo afrontar las consecuencias». Esta profesional confirma que «se dan frustraciones de personas que toman decisiones a la ligera en cuanto a la carrera o el ciclo» y que «hay muchos niños para quienes la universidad sigue teniendo más estatus».

FINANCIACIÓN | DEMOSTRAR LA SOLVENCIA

Créditos para la vivienda, los coches y la formación

La entidad financiera que tiene una mayor cuota de mercado en Córdoba, Cajasur, recuerda que para obtener financiación el cliente necesita demostrar que tiene solvencia, que a su vez es aportada, fundamentalmente, por un empleo estable y bien remunerado, y tener ahorros.

Acerca de las necesidades de la población joven en materia de financiación, fuentes de este banco detallan que el 59% de la actividad corresponde a préstamos hipotecarios y un 36%, a créditos para consumo. En este último caso, sobresalen los préstamos para la compra de coches (60%) y en segundo lugar, los destinados a los estudios. No obstante, las mismas fuentes aclaran que suele tratarse de formación superior o de postgrado, que en muchos casos es financiada por las familias y no por los estudiantes, y por esto el porcentaje es menor.

La entidad ha facilitado algunos datos sobre sus clientes jóvenes, precisando que el 79% utiliza la banca digital; un 61% dispone de Bizum y el 88% tiene tarjeta. En esta línea, desde este banco explican que «la apuesta por el e-banking se presenta como la mejor herramienta para superar las barreras que pudieran existir entre la banca y el sector más joven de la población». Para ello, el banco ha impulsado iniciativas como un espacio web exclusivo para jóvenes, denominado Cajasur Korner, y una versión de su app diseñada para los jóvenes. Por otro lado, la entidad ofrece líneas de financiación específicas para el colectivo.

Respecto a su relación con la población de estas edades, también recuerda que hace seis años impulsó el proyecto pedagógico Finanzas para la vida, en el que ya han participado alrededor de 3.000 escolares. La iniciativa fue puesta en marcha teniendo en cuenta «la importancia que tienen para los jóvenes la formación financiera y la promoción de la cultura del ahorro a largo plazo», comentan las mismas fuentes.

Cabe reseñar que un estudio publicado recientemente por la compañía estadounidense Fidelity Inversiones (titulado Money Mindset) analiza la mentalidad de las generaciones más jóvenes sobre el dinero e indica que 1 de cada 3 limpiaría en profundidad el baño antes que revisar la situación de su cuenta de ahorros.

EMANCIPACIÓN | EL PAPEL DEL AHORRO

La adquisición de una vivienda en propiedad por parte de los jóvenes se complica. Si las subidas de los tipos de interés dificultan el acceso a la financiación, la situación del mercado laboral tampoco es halagüeña debido al impacto de la pandemia y a las malas previsiones económicas. A estos factores se añaden otros como la inflación y la incertidumbre, y el resultado es un escenario poco optimista para la puesta en marcha de este tipo de operaciones.

Los expertos del sector consultados por este periódico coinciden en señalar que la mayoría de los jóvenes cordobeses no puede optar a una vivienda en propiedad. El alquiler, por tanto, se plantea como la opción más viable para la emancipación del colectivo, y en este caso también se le exigen garantías del pago de la renta.

La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Ana Moreno, afirma que «el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes para la compra es casi nulo, porque no tienen ahorro y algunos bancos te dan alrededor del 80% (de financiación), salvo que tengan ayuda de un familiar». De este modo, detalla que aquellos que compran un inmueble se pueden decantar por la nueva construcción en los casos que tienen trabajos estables, porque pueden pagarla poco a poco, «o pisos de segunda mano que sean más económicos, porque no disponen de grandes cantidades ni acceso fácil a la financiación».

En su opinión, «por parte de los jóvenes se demanda más el alquiler» y en estos casos «se les pide nóminas y avalistas para formalizar el contrato». Ana Moreno destaca que el alquiler «es lo que más se demanda ahora. Con la subida del Euríbor, el acceso es aún más exigente por parte de los bancos», subraya.

El presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, coincide en que «el gran problema es el ahorro, hay poca capacidad», y apunta que «hay muchos menores de 35 años abocados al alquiler porque no es posible la compraventa por las exigencias financieras». Según explica, a veces también se recurre a la ayuda de la familia para acceder al crédito.

En cuanto al alquiler, comenta que se pide al arrendatario una fianza y que tenga solvencia suficiente para pagar la renta. «Se exige un contato laboral y que el alquiler no sobrepase el 35% de los ingresos que obtienen las partes (cuando se trata de una pareja)».

Por otro lado, el director del portal inmobiliario Obra Nueva en Córdoba, Juan Manuel Gómez, destaca, asimismo, que «el principal problema para el acceso a la vivienda de los jóvenes es el importe que hay que tener ahorrado, que viene a ser el 20% del valor de compra, más todos los gastos asociados, que suponen, aproximadamente, un 12% más, siendo el IVA el importe de más coste (10%)».

A su juicio, algunas posibles soluciones para ayudar al colectivo serían facilitarle una mayor financiación, «bien sea por acuerdos con bancos o con ayudas (respaldo) de las administraciones»; una reducción del IVA para este colectivo; el impulso de fórmulas de alquiler con opción a compra, «apoyadas y fomentadas por las administraciones de cara a hacerlas rentables para los promotores», y el desarrollo de promociones de VPO «con condiciones especiales» en materia de financiación.

MERCADO LABORAL | LUCHAR CONTRA LA PRECARIEDAD

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF coinciden en destacar la precariedad del empleo como uno de los principales desafíos de la población joven en el mercado laboral. En esta línea, la presidenta de CSIF, María Dolores Navajas, afirma que «el reto fundamental de la población juvenil cordobesa en lo que respecta al mercado laboral, dado que su tasa de paro es cercana al 45%, es que las administraciones públicas fomenten las condiciones económicas y mejorar la oferta de empleo público». Entre otras ideas, esta responsable sindical subraya que «es inaceptable que la tasa de temporalidad de los trabajadores y las trabajadoras cordobesas de menos de 25 años sea superior al 80%».

De su parte, Rosa Buendía, secretaria de Juventud de CCOO, destaca dificultades como las que existen para estudiar, «especialmente, ciclos de Formación Profesional, porque no se ofertan suficientes plazas y se ven obligados a acudir a centros privados que no todas las familias se pueden permitir». Junto a esto, Buendía destaca que «hemos constatado que se realiza un abuso de las prácticas no laborales y laborales».

Esta responsable sindical precisa que el nivel de formación y cualificación de la población joven en España «está por debajo del promedio de la UE». Acerca de lo que ocurre cuando estas personas salen al mercado laboral tras finalizar sus estudios, comenta que «se encuentran con una escasa oferta», «se les penaliza por no tener experiencia profesional» y los contratos que se les ofrecen «son precarios».

De otro lado, Francisca Haro, secretaria de Empleo de UGT, lamenta que la población menor de 30 años «es uno de los colectivos que más dificultades tiene para acceder al mercado de trabajo y cuando comienza a trabajar, lo hace con peores condiciones». Haro explica que uno de los desafíos a los que tienen que enfrentarse son los salarios bajos, concretando que «este rasgo, junto con la elevada temporalidad, es otra de las discriminaciones más recurrentes que se encuentran las personas jóvenes». En cuanto a las soluciones que plantea UGT, entre otras, apunta que es necesario potenciar los servicios públicos de empleo; fomentar el relevo generacional; «terminar con la parcialidad involuntaria» y «continuar en la senda de subida del Salario Mínimo Interprofesional».

¿Y qué hay de la posibilidad de que los jóvenes sean sus propios jefes? El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Félix Almagro, afirma que «cada vez hay menos empresarios». Este responsable detaca la ventaja de que, gracias a las nuevas tecnologías, la necesidad de contar con apoyo económico para impulsar un negocio «ahora no es uno de los principales problemas, porque cada vez se requiere menos inversión». Sin embargo, lamenta que existe una «falta de concienciación de lo que es la empresa y emprender», y señala que el riesgo económico que se asume es «otra barrera», ya que «en el mundo empresarial, si fracasas lo pierdes todo».

Para cambiar esta situación, AJE reivindica más formación en emprendimiento y más prácticas durante la etapa educativa. Su presidente apunta como posibles nichos de oportunidad en Córdoba el transporte, la logística y la agroalimentación».