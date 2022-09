IU denuncia que Urbanismo sufre "el mayor colapso de su historia" y que da menos licencias que nunca

El portavoz municipal de Izquierda Unida (IU) habla ya del “mayor colapso de la historia” de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que se está produciendo, a su juicio, en este mandato y no solo en cuestión de licencias. De este modo, el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, que durante su estancia al frente de Urbanismo entre 2015 y 2019 recibió durísimas críticas sobre la ralentización del organismo autónomo, critica ahora a los actuales responsables por su “colapso” en la gestión y al calor, además, de las críticas vertidas el lunes por el Colegio de Arquitectos de Córdoba también en este sentido.

El edil de IU ha querido asentar su denuncia en el dato objetivo y ha cifrado en 443 las licencias otorgadas entre enero y septiembre del 2022, frente a las 545 que se concedieron en 2018 durante esos meses,, cuando gobernaban PSOE e IU, es decir, que el PP habría concedido un 20% de licencias menos. Este grupo de la oposición ha añadido que el dato es una media del mandato y no un problema puntual del 2022. “IU daba una media de 800 licencias por año y ahora no se dan más de 500 licencias”, ha asegurado García.

Asimismo, García ha lamentado que además se han hecho “cero proyectos” en estos tres años de mandato y no ha habido “nada” en relación a planeamiento urbanístico. Tampoco, pese al anuncio de la creación de una mesa para las parcelaciones, en materia de parcelas. “No se ha puesto ni un punto de luz o de agua y ni siquiera se ha reunido la mesa de parcelaciones”, ha lamentado. Por todo ello, para el portavoz de IU “se puede decir con datos objetivos que la Gerencia ha tenido el mayor colapso de su historia y no solo en licencias”.

La Normal, a Fiscalía

En último lugar, Pedro García se ha referido a proyectos como el del Marrubial, Lepanto o San Agustín que no han tenido “ningún avance” durante este tiempo; ha vuelto a asegurar que la Normal “hace aguas por todos lados” (este grupo amenazó con acudir a la Fiscalía si el gobierno local no les facilitaba el expediente de este edificio); y ha lamentado no tener documentación de la carpa puesta en Caballerizas Reales.

Frente a este “colapso”, Pedro García ha vuelto a lamentar que en apenas 15 días el PP cediere el antiguo edificio de Cepes a la Fundación Albor. “Esta es la situación aunque ahora no haya mucha gente que lo denuncie ni muchas voces que lo cuenten”, ha lamentado el portavoz en referencia a los colegios profesionales que en el anterior mandato fueron muy críticos con esta situación. “Estos son los datos objetivos del desastre de Urbanismo que debería ser el motor de la ciudad”, ha concluido.