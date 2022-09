El entorno de la plaza de toros se prepara para contar con aparcamientos de zona azul

El entorno de la plaza de toros se prepara para estrenar plazas de aparcamiento de zona azul. El Ayuntamiento de Córdoba ya ha colocado carteles en el estacionamiento que hay junto al Coso de los Califas para avisar de que, desde este jueves, día 22 de septiembre, y hasta el 20 de noviembre no se podrá aparcar "por motivos de reparación del pavimento". En caso de que se incumpla esta medida, actuará la grúa. Las obras que van a empezar de forma inminente servirán para acondicionar este aparcamiento, que además de disponer de zona azul, pensada para que haya rotación, tendrá zona verde, es decir, plazas reservadas para los vecinos. Lo que no se sabe aún es cuándo entrarán en vigor estas novedades. El Ayuntamiento no ha desvelado aún sus planes. En cualquier caso, en el pavimento la zona azul lleva señalizada desde hace tiempo y los parquímetros ya están instalados.

Los trabajos que se van a llevar a cabo consistirán "en la demolición del hormigón y en la restitución del firme previo existente formado por adoquín prefabricado de hormigón de las mismas características y colores" y con "la misma geometría" sobre una "subbase compuesta de zahorra artificial y hormigón". La actuación no contempla la modificación ni de la superficie ni de las pendientes existentes. La intervención incluye, además, la construcción de imbornales en las zonas en las que se considere necesario para facilitar el desagüe de las aguas pluviales". Hay que tener en cuenta que este espacio fue objeto de catas arqueológicas hace años para dar uso a su subsuelo, pero la idea fue descartada y no volvió a colocarse el adoquín prefabricado de hormigón que tenía su pavimento, sino que solo se taparon las catas con hormigón que se ha ido deteriorando con el tiempo y se han formado baches. El próximo lunes está previsto realizar el acta de replanteo y de inicio de las obras, que, según fuentes municipales, "empezarán de manera inmediata". El Ayuntamiento de Córdoba arreglará los aparcamientos de la plaza de toros El concurso para llevar a cabo esta obra se convocó hace un año. La actuación se licitó por 77.000 euros con un plazo de ejecución de dos meses. El objetivo es, según consta en el proyecto, "mejorar la movilidad y el aspecto de la superficie del aparcamiento además de establecer itinerarios peatonales seguros". En esa zona, en la etapa de IU y PSOE al frente del Ayuntamiento (2007-2011) se planificó la construcción de un edificio de aparcamiento que, pese a contar con un plan de viabilidad, no llegó a ejecutarse. En el mandato pasado, con el gobierno local de PSOE e IU, se decidió adecuar el estacionamiento y dedicar la mitad de las plazas para zona azul para rotación y la otra mitad para residentes, pero tampoco se llevó a cabo la iniciativa. Esta mañana, el alcalde, José María Bellido, ha anunciado que pedirán fondos Next Generation para ejecutar un aparcamiento en la plaza de toros. El área de Movilidad sacó hace dos años un concurso para la gestión de la zona azul en la ciudad que incluía aumentarla con 124 plazas más en el entorno del coso de Los Califas, mientras que las 128 restantes serían zona verde, aparcamientos en rotación pero para los vecinos, modalidad que se estrenaría en Córdoba. La nueva empresa adjudicataria es Estacionamientos y Servicios SAU, que se encargará del servicio durante los próximos cuatro años. Una empresa de Madrid gestionará las zonas de párking verde y azul de Córdoba De momento, los vecinos de la zona desconocen cuándo se implantarán las zonas azules y verdes. El presidente del consejo de distrito de Poniente Sur, Francisco Porras, ha explicado que el miércoles hubo una junta municipal en la que el delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, informó del inicio del asfaltado, pero, de momento, "no se sabe" cuándo se podrá usar la zona azul ni "cómo se adjudicarán las plazas" de la verde, "ni quién las va a usar".