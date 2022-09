El Movimiento Ciudadano presenta una decena de alegaciones a la ordenanza del Centro de Convenciones

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha presentado ya su dictamen a la Ordenanza Reguladora de la Creación y Régimen de Funcionamiento del Servicio Público del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), un dictamen compuesto de diez alegaciones. Entre ellas, el CMC pide que el proyecto no incluya en su nombre la palabra "congresos", porque "podría entrar a competir" con el Palacio de Congresos de la calle Torrijos.

Más allá de denominaciones, el organismo presidido por Juan Andrés de Gracia vuelve a dudar de la viabilidad de prestar el servicio del CEFC desde lo público, en este caso, desde la Delegación de Reactivación Económica. En una de sus alegaciones, el CMC dice que la gestión pública supondrá que "el déficit previsto de proporciones desconocidas" recaiga sobre los presupuestos municipales y pide que colaboren o bien otras administraciones o bien el sector privado.

También considera "absolutamente indeterminado" que no se fije el personal que se destinará al centro y temen que esto suponga "externalizar todos los servicios, lo que necesitará de un tiempo indefinido para su contratación". El Movimiento Ciudadano también apunta que en la ordenanza "no se fija quien elaborará la carta de servicios, el plan de mejora continua, los procesos de normalización, las encuestas de satisfacción, protocolos de uso o la memoria anual, quedando todo en el aire al no saber con qué estructura de personal se va a a contar".

En sus propuestas, el CMC pide precios especiales para entidades sin ánimo de lucro y hace una serie de consideraciones al apartado de derechos del usuario. Dice que en este punto el límite se establecerá en "el respeto a la declaración universal de los derechos humanos y los valores constitucionales" y asegura no entender "que solo haya que respetar las convicciones religiosas y no se hable de las convicciones no religiosas y que no se mencionen os derechos humanos y los valores constitucionales".

El CMC propone, además, incluir un reglamento de régimen interior, pide no iniciar el servicio sin tenerlo acogido al seguro de responsabilidad civil y también exige que la evaluación del servicio se someta a la opinión del Consejo Ciudadano y del Consejo Social.

Estas alegaciones, presentadas por el CMC durante el periodo de información pública de la ordenanza, tienen que ser contestadas ahora por el Ayuntamiento. El objetivo es que dicha ordenanza empiece a funcionar en octubre, que es cuando está programado el primer evento en este espacio del Parque Joyero. Sin la ordenanza, el servicio no podrá ponerse en marcha.