IU acusa a Bellido de "echar a las empresas" de Córdoba

IU Córdoba ha acusado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, de "echar a las empresas" de Córdoba con su "nefasta y nula gestión". La coordinadora local de IU Córdoba, Irene Ruiz, ha recordado que cuando Bellido estaba en la oposición "acusó a IU de ser responsable de echar empresas o de no atraer inversiones" y de prometer que, si llegaba al cargo, iba a hacer todo lo contrario. "La realidad es distinta", ha manifestado Ruiz, que ha acusado a Bellido de provocar la salida de empresas, de no atraer inversiones y de no culminar proyectos.

Como ejemplo más reciente, IU ha nombrado el caso de Canvax, una empresa de biotecnología instalada en el parque científico-tecnológico Rabanales 21 que deberá abandonar el edificio en el que estaba instalada al adquirir el inmueble el Ayuntamiento. "La ha echado, literalmente", ha dicho Ruiz, que ha recordado que el caso se ha dado ante la posibilidad que había de perder una serie de fondos y que ha recordado la potencialidad de una empresa que habría sido capaz de "atraer a otros proyectos" similares. En este repaso de empresas que, o bien han salido de la ciudad o bien han reducido de forma drástica su actividad, IU no se ha olvidado de la cementera Cosmos. Ruiz ha incidido en que en su etapa en la oposición Bellido siempre afirmó estar al lado de los trabajadores de la fábrica y cargó contra IU. Sin embargo, ha lamentado, cuando Cosmos anunció un recorte de la actividad, el alcalde "se olvidó de esos trabajadores y ya no se hizo la foto con ellos". También ha nombrado el caso de PKS, que se ha marchado a Italia, al tiempo que ha criticado que el regidor no se haya "preocupado" por esos empleos perdidos. Con todo ello, la coordinadora local de IU Córdoba ha pedido al alcalde que "se deje de engañar a los vecinos y de sonreír en las fotos y se ponga a trabajar y a gestionar". "Estamos hablando de cientos de puestos de trabajo" Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, cree que es hora de "desenmascarar" al gobierno local de PP y Cs, un gobierno, ha dicho, "absolutamente ineficaz" que ha provocado la pérdida de "cientos de puestos de trabajo en estos tres años de mandato". Además de la salida de las empresas citadas, García también ha nombrado los proyectos que no consiguen sacarse adelante, como es el caso del espectáculo de luz y sonido del Alcázar. Los proyectos que sí salen, ha manifestado, son "algunos en Urbanismo que tienen nombre y apellido", pero "el 99% restante están absolutamente encallados". Desde IU creen que los únicos proyectos de los que han podido presumir PP y Cs son aquellos que se quedaron en marcha durante el anterior mandato de PSOE e IU, de ahí que García le haya pedido a Bellido que "se ponga las pilas, que deje un poquito el Instagram y el marketing y trabaje en cuestiones que le sirvan de verdad a la ciudad".