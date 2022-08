El plan para construir comercios y 2.000 pisos en el Cordel se reactiva

El plan para urbanizar y crear una zona residencial y comercial en el Cordel de Écija, el espacio situado entre los puentes de Andalucía y de San Rafael, sigue adelante tras un paréntesis de dos años. El proyecto de urbanización que iba a impulsar Lar España (grupo promotor del centro comercial Lagoh de Sevilla) y que quedó parado justo cuando la pandemia provocada por el covid puso patas arriba planes urbanísticos y de todo tipo, vuelve pero con otro promotor. Según ha podido saber este periódico, ya no será el impulsor del centro comercial Lagoh el que llevará a cabo la iniciativa en la que, además de las 2.000 viviendas previstas, cobraba fuerza una gran superficie comercial. Ahora hay otro empresario, del que no ha trascendido su identidad, que tiene en mente impulsar el desarrollo de los 210.000 metros cuadrados de terrenos sin urbanizar. La iniciativa aspira a lograr parte de la financiación de los fondos europeos Next Generation, por lo que será de carácter público-privado. La cifra que siempre se ha barajado para urbanizar el Cordel es de 500 millones, aunque en un primer momento se destinaría algo menos de la mitad.

Fuentes de Lar han confirmado a este periódico que el proyecto de urbanización quedó descartado en la pandemia. Tras ello, y según otras fuentes consultadas, ha habido un par de empresarios interesados en desarrollar la iniciativa de renovación urbana de la ribera sur del Guadalquivir que partía de la idea planteada en el 2017 por dos arquitectos cordobeses, Pedro García del Barrio y Rafael de la Hoz. Sin embargo, finalmente, de los dos empresarios que han estudiado el proyecto ha sido uno el que ha llegado a un acuerdo con uno de los propietarios de los terrenos, Aliseda, para su adquisición. Hay que recordar que Lar también tenía un acuerdo con Aliseda pero hace un par de años pidió aplazamientos en el pago que derivaron en la resolución del mismo. La opción de compra que tenía Lar acabó expirando y el preacuerdo no llegó a renovarse, de forma que todo quedó en stand by. Sin embargo, la ejecución de un nuevo barrio siguió despertando interés y las negociaciones a distinto nivel llevan meses desarrollándose. Los flecos que quedan entre el nuevo inversor y otro de los propietarios de los terrenos podrían resolverse en breve y la reactivación del plan, tomar impulso tras el verano. [Pincha aquí para ampliar el gráfico] El plan para dar vida a la zona de la ciudad ubicada entre el río y la avenida de Cádiz consiste en urbanizar cuatro sectores, los planes de reforma interior del Cordel de Écija norte (Peri SS-10), centro (Peri SS-9) y sur (Peri SS-8) más el parcial denominado S-1, que está pegado al puente de Andalucía. Casi el 30% de los terrenos que ocupan el plan parcial S-1 y los tres especiales SS-8, SS-9 y SS-10 son de titularidad pública. Por administraciones, la Junta -a través de AVRA- es la que tiene mayor cantidad, el 20%; seguida del Ayuntamiento, que cuenta con el 6%; la Diputación, que posee el 2%; y el Instituto Nacional de Urbanización, que tiene un 0,3%. El Ayuntamiento siempre ha estado interesado en intervenir en una zona que necesita rehabilitación y ha visto el plan como proyecto de ciudad. La idea, a grandes rasgos y a falta de que se concrete en la innovación urbanística necesaria, es la de ejecutar un nuevo barrio con capacidad para albergar unas 2.000 viviendas, con un centro comercial de carácter abierto (no un edificio cerrado al estilo de los grandes centros comerciales tradicionales), con equipamientos y servicios y con las infraestructuras que contempla el PGOU, dos puentes que unirán las dos orillas y que comunicarán la zona sur de la ciudad con el entorno de la Ciudad Sanitaria. Según distintas fuentes, el proyecto será diferente al que presentó Lar España en la Gerencia de Urbanismo justo antes de la pandemia y que tuvo voces en contra. Cuatro años de trayectoria Hace cuatro años Lar España se decidió a poner en marcha una iniciativa que no era la misma que la planteada por la arquitecta María Auxiliadora Gálvez en el 2003 dentro del concurso European. La idea que atrajo a Lar partía de dos arquitectos cordobeses, Pedro García del Barrio y Rafael de la Hoz, que le propusieron construir un ecobarrio peatonal que iba a contribuir a integrar el sur en el resto de la ciudad y que estaría configurado por supermanzanas. De su superficie, un 50% sería para viviendas, un 25% para equipamientos y servicios y otro 25% para comercio. El nuevo barrio iba a contar con un parque fluvial de 1.500 metros y edificios con huertos urbanos en vertical. En febrero del 2019, antes de las elecciones municipales, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción que ponía las bases del futuro proyecto convirtiéndolo en una iniciativa de ciudad. Los trámites urbanísticos empezaron un año después, poco antes de la pandemia, pero no estuvieron exentos de polémica. Unos meses antes Lar ya había dicho que su intención era levantar un centro comercial como el Lagoh de Sevilla. La propuesta que presentó Lar en Urbanismo para iniciar la innovación de PGOU necesaria iba firmada por otro equipo redactor distinto e introducía cambios, que suscitaron críticas de Comercio Córdoba y del PSOE, que aseguraban que había aumentado la superficie comercial y que se había perdido el espíritu de la moción, ya que la innovación se impulsaba desde lo privado y no también desde lo público. Tanto Lar como Urbanismo negaron los cambios y dijeron que solo se había sustituido el puente peatonal por uno de tráfico rodado que dibuja el PGOU y se había producido una reubicación de espacios. Después llegó la pandemia y la tramitación quedó aparcada hasta que Lar la descartó.