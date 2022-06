Salud pedirá a los profesionales sanitarios que trabajen más horas si falta personal en verano

Salud pedirá a los profesionales sanitarios que trabajen horas extra si no consigue cubrir los 18.000 contratos que, según la Consejería, de los que 1.354 en Córdoba, se han lanzado para garantizar los reemplazos durante las vacaciones de verano.

De momento, la Consejería de Salud no sabe cuántas contrataciones se podrán realizar y en qué medida se podrá cumplir esa convocatoria de 18.000 personas que ha sacado de cara al verano, tras agotarse las bolsas de empleo en muchas categorías, pero por si acaso, ya han anunciado el plan B previsto. "Estamos buscando profesionales sanitarios debajo de las piedras", ha asegurado ante los medios el consejero Jesús Aguirre este martes en Córdoba, "hemos pedido colaboración a los colegios profesionales y llamamos a los que no están inscritos en las bolsas y a los estudiantes que han acabado este año la carrera y que aún no han hecho el MIR que se presenten para su contratación, pero por si esto no fuera suficiente, pondremos en marcha el plan de continuidad asistencial".

El plan de continuidad asistencial consiste en la llamada voluntaria a los profesionales sanitarios en activo para que trabajen más horas, lógicamente remuneradas, con el fin de cubrir el déficit de personal.

Jesús Aguirre, que ha comparecido por primera vez ante los medios de Córdoba desde la reelección del Gobierno de Moreno Bonilla, ha dado algunas pinceladas del Plan de Verano 2022, que normalmente presenta en el Parlamento de Andalucía, aún sin constituir. De los 18.000 contratos extra que se quieren realizar, 1.354 serían para Córdoba, aunque de momento, no se sabe cuántos será posible cerrar.

La Consejería de Salud se enfrenta a la misión de compatibilizar las vacaciones al personal sanitario con el refuerzo de la sanidad pública para hacer frente al aumento de población en las costas, el Paso del Estrecho, el turismo de interior y otras situaciones vinculadas al periodo vacacional.

Para rebajar la carga asistencial, el horario se reducirá en los centros de atención primaria, como es habitual. Así, a partir de la semana que viene los 112 centros de salud de Córdoba estarán abiertos por la mañana, pero solo 45 abrirán por la tarde.