El Método CER es un proyecto eficaz de gestión y control de colonias de gatos ferales. Consiste en la captura, esterilización y retorno de los animales en sus propias colonias, seguida de un control higiénico y sanitario, por lo que los individuos de la colonia, al estar esterilizados, no pueden reproducirse e incrementar su número.

Por otro lado, no modifican sus comportamientos y sus características etológicas, esencialmente la territorialidad, lo que frena la penetración de nuevos individuos fértiles. Con el paso del tiempo, esta colonia irá reduciéndose para mantenerse con una presencia mínima de animales, los cuales, gracias al Método CER, presentarán un estado saludable y controlado.

El 30 de octubre de 2020, la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) firmó un convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales (Fapac) y el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba para aplicar el Método CER, iniciándose un gran trabajo de colaboración entre todos los agentes implicados para su correcta ejecución. Por ello, Sadeco recogió recientemente en Madrid el premio ‘Ciudad Amiga de los Animales 2021’, en la categoría Mejor Programa Municipal de Gestión Ética de Colonias Felinas, que otorga el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Sadeco, a través del Servicio de Sanidad y Bienestar Animal, llevó las tareas de suministro de material a Fapac para el correcto mantenimiento de las colonias, coordinación entre Colegio de Veterinarios y Fapac, asegurando su aplicación de forma eficiente mediante control de información a la ciudadanía y formación de cuidadores por Fapac.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Protectoras de Córdoba (Fapac) notifica cualquier necesidad referente a materiales y suministros, además de presentar informes acerca de la formación impartida a los cuidadores y la información a nivel de satisfacción de la ciudadanía y otras entidades. También coordina con las clínicas veterinarias y cuidadores/as de las colonias de todos los animales que se van capturando para poder ser esterilizados. La Fapac cuenta con cuidadores que dedican su tiempo y esfuerzo de forma altruista a proporcionar los cuidados que requieren los gatos pertenecientes a cada colonia, así como el mantenimiento de la limpieza e higiene de las zonas donde se establecen.

El Colegio Oficial de Veterinarios establece semanalmente una comunicación directa con la coordinadora del Método CER de Sadeco, facilitándole la documentación necesaria y establece una comunicación directa con los centros veterinarios, informándoles de cómo se tiene que realizar el procedimiento y resolviendo las posibles incidencias que puedan surgir durante el proceso.

Actualmente se han detectado un total de 180 colonias | LOS DATOS El 30 de octubre de 2020 se censaron 114 colonias felinas en Córdoba. Actualmente, 180.

A 31 de mayo de 2022: 1.762 (842 machos y 920 hembras) gatos ya han sido esterilizados, identificados mediante chip, vacunados contra rabia, desparasitados externa e internamente y atendidos sanitariamente.

El 88,37% de las colonias están controladas por encima del 80%, de las que más de la mitad ya tienen a todos sus individuos esterilizados, identificados, etc.

El 62,76% de gatos ferales se han esterilizado y se prevé alcanzar el 100% entre finales de 2022 y principios de 2023.

Por cada animal capturado se establecen las siguientes actuaciones: Evaluación del estado sanitario; esterilización; desparasitación interna y externa; vacunación con vacuna trivalente; otras intervenciones según estado sanitario; identificación mediante implantación de microchips y vacunación antirrábica, cedidos por el Consejo Andaluz de Veterinarios.

Registro específico de gatos identificados en el Registro Andaluz de Identificación Animal.

Una buena iniciativa que mejora la convivencia

La formación e información, claves

Francisco Ruiz, gerente de Sadeco, considera que "hemos decidido apostar por el Método CER y, desde hace dos años, hemos dedicado una partida presupuestaria importante para el control de las colonias felinas, aplicando la metodología de captura, esterilización y reintroducción".

Asimismo, aclara que "en este proyecto colaboramos con el Colegio de Veterinarios y con la Fapac, y hasta el día de hoy tenemos ya esterilizado más del 60% de los gatos que hay en Córdoba, siendo un proyecto de éxito ya que estamos siendo ejemplo a nivel nacional e incluso internacional".

Por su parte, María José Delgado, vocal de clínicas veterinarias en el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, que coordina a los veterinarios en el Método CER, argumenta a este periódico que "desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba estamos muy orgullosos de poder participar en este magnífico proyecto del Método CER en nuestra ciudad".

Además, matiza que "gracias al convenio con Sadeco, los animales son vacunados de rabia e identificados con microchips cedidos por el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios".

Todos los datos son subidos al RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal) con lo que las colonias quedan censadas y se garantiza la trazabilidad de estos gatos ferales.

Delgado aclara que "contamos con 26 clínicas veterinarias adheridas a este proyecto, por lo que estamos muy orgullosos de nuestros compañeros veterinarios".

Por su parte, Lola Alcaide y Mercedes Vara, miembros de Fapac y coordinadoras del proyecto CER, han añadido a este periódico que están encantadas de participar en la gestión ética de las colonias felinas junto al Ayuntamiento de Córdoba-Sadeco y el Colegio de Veterinarios. Aclaran que "ponemos especial énfasis en las capturas para esterilización por ser la única forma de disminución ética de la población de los gatos comunitarios que viven en libertad. Esto, unido a la aplicación de las buenas prácticas de alimentación y limpieza, mejora la convivencia con los vecinos".

Dando respuesta a quien no quiere ver gatos en las calles, afirman que "somos las primeras que no queremos gatos malviviendo en las calles, pero no todos son aptos para vivir en casas o confinados en otro lugar y para ellos la acción más humanitaria es aplicar el método CER (captura, esterilización y retorno)". De este modo, abogan por la formación e información de los agentes implicados para la correcta aplicación del CER, "pero también es necesaria la formación de la ciudadanía para que conozcan los beneficios de tener estas poblaciones gestionadas éticamente. Vemos necesario actuar, también, para evitar la irresponsabilidad de las personas que tienen gatos sin esterilizar en casas que por alguna causa pueden acabar en la calle, o los que dejan salir y entrar sin estar esterilizados; ya que son la causa del crecimiento de la población felina en las colonias". Desde Fapac consideran muy importante las campañas de concienciación en tenencia responsable y de esterilización destinadas a gatos con dueño para la disminución de la población en las colonias felinas, así como el seguimiento de las colonias una vez esterilizadas.

El Centro de Sanidad y Bienestar Animal

Un trabajo de seguimiento con resultados a largo plazo

Desde Sadeco y el Centro de Bienestar Animal de Córdoba, tras muchos años intentando encontrar una solución ética a la aparición masiva de gatos en situación de abandono que tuviera en cuenta el bienestar animal, la salud pública y la disminución del gasto público, optamos por poner en marcha el Método CER en Córdoba.

El método CER (Captura, Esterilización y Retorno) hace necesaria la participación de los cuidadores de cada colonia y las clínicas veterinarias para la esterilización y atención sanitaria requerida por cada individuo. Los gatos no solo se esterilizan. En este proceso son identificados mediante microchip, vacunados frente a rabia, panleucopenia, calicivirus y herpes virus felinos, desparasitados tanto externa como internamente. Nuestra forma de aplicar este método engloba el Bienestar Animal y la Salud Pública, ya que no es posible que estos pilares se sostengan por separado.

Desde el Centro de Sanidad y Bienestar Animal, junto a la Coordinadora del Método CER, llevan a cabo el control exhaustivo de toda la información recibida a través del Colegio de Veterinarios y la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba para cotejar todas las actuaciones que se llevan a cabo por parte de las clínicas adheridas al convenio y los cuidadores de cada colonia felina.

Colaboran en la coordinación y resolución de incidencias entre dichos organismos y proporcionamos los materiales que se requiere para el desarrollo del Método.

De igual modo, intentan solventar los conflictos entre ciudadanos y cuidadores de colonias para reducir las molestias y facilitar la convivencia. Los resultados de numerosos estudios avalan este método como una forma eficaz para lograr el bienestar de los gatos que conforman las colonias, garantizar la protección de la Salud Pública y procurar la reducción de las colonias incluso su desaparición a lo largo del tiempo. No obstante, tenemos muy presente que cualquier fallo o error que se cometa en la aplicación y control de este método puede resultar nefasto. Es una carrera de fondo.