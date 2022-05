La empresa municipal de cementerios de Córdoba, Cecosam, ha reanudado el proceso para cubrir seis plazas y abrir su bolsa de empleo. La empresa puso en marcha el año pasado los procedimientos pertinentes para poder activar su bolsa de empleo y ofertar seis plazas vacantes, pero por distintos problemas en la plataforma digital no pudo llevarlo a cabo. La empresa se vio obligada a poner orden en más de 200 inscripciones de las 1.300 recibidas para entrar en su bolsa de trabajo y unas 300 solicitudes de 700 que se formalizaron para las 6 plazas.

La presidenta de Cecosam, María Luisa Gómez Calero, ha asegurado que desde el consejo rector y el consejo de administración de la empresa se ha ido haciendo un seguimiento para poder reactivar este procedimiento y, teniendo como base los informes jurídicos realizados, se ha decidido abrirlo de nuevo para que se inscriban los que no pudieron hacerlo en su momento. En este sentido, desde el día 3 ha quedado abierto el plazo para ello, que se mantendrá hasta el próximo 16 de mayo para, según Gómez Calero, "compensar a aquellas personas que en su momento quisieron acceder a las plazas para un puesto en Cecosam y no pudieron. Para ello, la empresa ha enviado un correo electrónico a cada una de esas personas que no pudieron finalizar su registro y tratar así de “ser lo más justos y transparentes posibles, ya que no se trata de una nueva convocatoria, sino de dar la oportunidad nuevamente a las personas que no pudieron tenerla. Entrar en una empresa como Cecosam es muy importante hoy en día”, ha expresado la presidenta de la empresa este miércoles.

Una vez terminado el plazo estipulado de registro, se reunirá la comisión constituida exclusivamente para la bolsa y el tribunal de las plazas de las candidaturas para dar paso al procedimiento normal de selección de las personas para cubrir esas 6 plazas vacantes.

De la misma manera, la presidenta de Cecosam ha anunciado que la empresa obtuvo el pasado 12 de abril el certificado de calidad AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). Gómez Calero asegura que es “fundamental contar con este sello de calidad" para "demostrar que ofrecemos un servicio municipal de garantía y de calidad”.