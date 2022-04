Los portavoces de los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, han ofrecido este jueves una conferencia de prensa en la que han insistido en exigir la dimisión de David Dorado, portavoz del grupo municipal de Cs y ex concejal de Infraestructuras, por la causa que se sigue en la Justicia por el presunto amaño de contratos en esta delegación.

Una vez que se han producido las declaraciones ante el juez instructor del técnico también relacionado con este asunto y de la ex coordinadora del área, Pedro García ha afirmado que "los responsables del circo en el que estamos están acusándose unos a otros de presunta corrupción o de presuntas responsabilidades en la gestión".

En esta línea, ha asegurado que "tiene que haber una responsabilidad política. La coordinadora ha dicho lo que nosotros decíamos y es que el señor Dorado era el que ordenaba las empresas que había que contratar y los técnicos que había que poner en cada sitio, y era el capo de la mafia que se había orquestado en Infraestructuras, presuntamente, para delinquir".

En opinión de Pedro García, "hay que hacer una pregunta y se la hemos hecho varias veces al alcalde: ¿Hasta cuándo va a seguir un miembro de su gobierno en el salón de plenos cobrando más de 50.000 euros, ensuciando el nombre de la ciudad y de este Ayuntamiento?".

El portavoz de IU se ha preguntado, asimismo, "¿hasta qué parte es también cómplice el alcalde? A ver si va a ir Dorado al juicio y va a decir 'yo recibía órdenes de arriba', eso es lo que nos falta", ha manifestado. Para concluir, ha señalado que José María Bellido, regidor municipal, "tiene que tomar las decisiones políticas y tiene que poner orden en un Ayuntamiento en el que ahora mismo estamos en una situación absolutamente lamentable".

Podemos pide a Dorado que dimita

IU y Podemos denunciaron las presuntas irregularidades en los contratos de Infraestructuras hace cerca de dos años, según ha recordado García. La portavoz del grupo municipal de Podemos, por su parte, ha hecho hincapié en que "es tan bochornoso lo que está ocurriendo, nos da tanta vergüenza ajena y nos preocupa tanto que se manche el nombre de la institución y del resto de los políticos que aquí trabajamos".

Según ha recordado Cristina Pedrajas, "casos de corrupción llevamos más en estos tres años (de mandato) de los se han visto en este Ayuntamiento en su historia y todos vienen del mismo grupo municipal". De este modo, ha interpelado a David Dorado y ha indicado que "pediríamos que él, si tiene un poco de vergüenza y de respeto a la institución que representa, y a los ciudadanos y ciudadanas, presente su dimisión inmediatamente".

Asimismo, ha manifestado que "también tenemos que decirle a su grupo municipal hasta cuándo lo van a seguir apoyando, cuándo se van a desligar de ese miembro del grupo que está enturbiando su imagen. De alguna forma, son cómplices de que siga trabajando en este Ayuntamiento", ha valorado. A su juicio, además, "el alcalde es responsable de que este señor siga trabajando aquí y siga proyectando esta imagen hacia fuera".

En este sentido, Pedrajas ha apuntado que "es de vergüenza que David Dorado no haya presentado su dimisión a estas alturas y ya no podemos aguantar, no podemos permitirle más. Ojalá haya más voces que lo pidan. Todo el que está callado se convierte en cómplice de la situación", ha subrayado.