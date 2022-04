El sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia que la gerencia del hospital Reina Sofía vuelve a plantear "nuevos recortes sanitarios" para la ciudadanía cordobesa en Semana Santa. En esta ocasión, delegados de la sección sindical de CCOO en el hospital han realizado una ronda por las plantas del Hospital Provincial y "han podido comprobar el cierre de hasta 4 módulos completos, contabilizado hasta 100 camas sin uso".

Según CCOO, los módulos cerrados corresponden a la planta tercera izquierda y derecha, sexta derecha y la octava izquierda, una de ellas cerrada incluso con un candado Para el responsable de la sección sindical de CCOO en el Reina Sofía, José Antonio López, “es inadmisible que estas camas se dejen sin uso cuando tenemos unas listas de espera vergonzosas que a junio de 2021, según datos de la propia Consejería de Salud, ascendían en nuestra provincia a 52.167 personas, de ellas, en espera quirúrgica 9.271 y pendiente de una primera cita con el especialista o pruebas diagnosticas 42.896”.

López remarca que “lo más grave es que muchas de estas personas no están ni siquiera diagnosticadas y, por lo tanto, no forman parte de las listas de espera quirúrgica o de tratamientos necesarios. A ellas, se suman miles de personas usuarias que habiendo sido diagnosticadas no reciben el tratamiento necesario”.

El responsable sindical subraya que “no podemos permitir el desmantelamiento de la sanidad pública y que cada vez se precarice más el empleo público, pues los profesionales que no son contratados para estas plantas al final se ven forzados a emigrar en busca de trabajo a otras comunidades autónomas o al sector privado”.

Como viene denunciando CCOO durante estos últimos años, “estamos siendo testigos de una nefasta gestión de la sanidad pública, la cual se está viendo cada vez más disminuida y generando un aumento en las listas de espera, que la Consejería de Salud ni tan siquiera actualiza, puesto que no quiere hacerlas públicas al haberse disparado los datos”, critica José Antonio López, que hace hincapié en que “todo esto, sin duda, se traduce en que la población se vea obligada a recurrir y pagar una asistencia sanitaria privada, cuando la situación económica de muchas personas no se lo permite, o lo que es mucho más grave, que sus problemas de salud se agraven por falta de atención sanitara”, apostilla.

La dirección del hospital Reina Sofía ha preferido no entrar a valorar la denuncia de CCOO.