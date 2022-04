La plataforma A Desalambrar denuncia la colocación de una nueva valla que corta el paso en el camino público de El Bañuelo, en la Sierra de Córdoba, como constataron ayer unas 300 personas que se habían congregado para hacer una marcha reivindicativa de los caminos y senderos públicos. En un comunicado, el colectivo ecologista denuncia que no pudo ser y que, a pesar de las expectativas generadas por la moción aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba, las 300 personas que se congregaron para realizar el Camino del Bañuelo no solo no encontraron el camino abierto, sino que se encontraron con que había una nueva valla que cerraba el sendero al otro lado de la finca. “El Ayuntamiento no solo no ha hecho ninguna acción, que sepamos, para que se retire la valla existente, sino que ha permitido que se ponga una nueva”, lamenta desde el colectivo.

Casi la mitad de los caminos públicos de Córdoba están cerrados al paso Cabe recordar que un miembro de A Desalambrar tiene pendiente un juicio por abrir el camino público El Bañuelo, quitando un candado que impedía el paso. En esta ocasión, la Guardia Civil acompañó a los asistentes a la marcha, tomando nota de los hechos ocurridos, y se presentará denuncia esta semana en el puesto de mando. Además de ver la cancela la Guardia Civil pudo tener constancia también de los perros sueltos que existen delante de otro cortijo, que sin duda tienen también la misión de asustar a los caminantes y disuadir del paso por el camino, explican desde el colectivo. Ante la imposibilidad de continuar el camino la marcha tuvo que volver atrás y seguir por el camino de Sandua, “camino que también tiene amenazas de cierre, con carteles disuasorios, a pesar de haber una sentencia judicial confirmando que el camino debe estar abierto, y que ya obligó a la retirada de una valla en los años 90”, recuerdan. Finalmente, se recorrió el tramo del cinturón verde en “el que la Junta de Andalucía ha destrozado el sendero del Lobo para construir una pista, y los caminantes pudieron comprobar con tristeza como las administraciones, para una vez que actúan, lo hacen sin pensar en los usuarios del terreno”, lamentan. En esta cuestión, A Desalambrar solicita a la Administración andaluza que evite poner zahorra en esa pista, y se deje crecer la vegetación para que se estreche el sendero. “Esperemos que la Junta de Andalucía recapacite en este sentido”, dicen. En el consejo de Medio Ambiente que tendrá lugar este jueves se pedirán explicaciones al Ayuntamiento y se pedirá unas acciones concretas de forma inmediata. También se presentará la tercera fase del Cinturón Verde, “que esperemos que esté diseñada con más cordura, y respeto a la naturaleza y consideración a los senderistas y ciclistas”. La marcha fue convocada por la Plataforma A Desalambrar, la Federación Andaluza de Montaña, Ecologistas en Acción, el Consejo del Movimiento Ciudadano, y todos los grupos de senderismo de la ciudad, con apoyo de otros colectivos ecologistas, sociales y vecinales, y se inscribía en la convocatoria a nivel nacional del II Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos, por la cual se han realizado 58 actividades en toda España. En la provincia se realizaron también marchas en Hinojosa del Duque, para protestar por la suciedad y las ocupaciones en la Cañada Real de la Mesta, y en Alcaracejos, para pedir la recuperación de caminos históricos usurpados, como el Camino del Musgaño, cerca del Puerto Calatraveño, con amplio seguimiento, y que es necesario que sean escuchadas