El puente de Andalucía ha cumplido, en líneas generales, con la expectativa del sector hotelero cordobés, que en los días previos había estimado que la ocupación de estos establecimientos rondaría el 80% de media. Finalmente, parece que las reservas han sido de en torno a un 75%, teniendo en cuenta las cifras facilitadas este lunes por el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, quien ha detallado que las noches del viernes, sábado y domingo "sí han cumplido la expectativa" y los hoteles han rozado el 90%, pero este lunes han bajado a un 30%. "El puente ha tenido tres días muy buenos, pero el lunes ha habido una caída que parece que se alargará todo el mes de marzo", ha explicado.

En esta línea, el presidente de Aehcor ha avanzado que "esperamos que funcione la reserva de última hora" también este mes y ha recordado que "en febrero se ha reservado a muy última hora al no haber turismo internacional y ser todo nacional". No obstante, también ha aludido a la incertidumbre generada por la guerra que Rusia ha declarado a Ucrania y ha señalado que "parece que acabamos de salir de una crisis sanitaria y ahora no sabemos cómo puede afectarnos el conflicto. Entendemos que ralentizará aún más la recuperación del turismo internacional".

Acerca de la actividad media registrada en febrero, Félix Serrano ha detallado que "dependiendo de la tipología del hotel, hemos tenido entre un 50% y un 60% de ocupación. Ha habido algún hotel cerrado, pero a partir del puente han reabierto y esperamos que se mantengan y que ahora que empieza la temporada alta haya una buena ocupación". De este modo, ha hecho hincapié en que "los puentes son siempre buenos, pero la última quincena de diciembre, enero y febrero no han sido lo esperado".

La hostelería termina el puente con sabor agridulce

En cuanto a la actividad que los bares y restaurantes han registrado durante el puente, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, ha manifestado que "hay dos lecturas, la positiva es que los compañeros del casco histórico y el centro han cubierto las expectativas al 100%, las noches han bajado un poco, pero han estado completos los días más fuertes del puente. Para los compañeros que no estamos alrededor de las zonas turísticas, se ha notado que los cordobeses también han aprovechado y se han ido de turismo", ha apuntado, precisando que en este caso el negocio ha sido hasta un 30% inferior al habitual para los fines de semana.

Con este balance, el presidente de Hostecor opina que "Córdoba es un destino turístico de primer orden, pero quizá hay que llevar actividad a los barrios para que los turistas visiten otras zonas, que los vecinos no sufran masificaciones en momentos puntuales y que los compañeros también se beneficien de este turismo. Para esto, es necesario tener un plan estratégico turístico del que carecemos", ha lamentado, reivindicando "promoción y desestacionalización de las visitas".

De la Torre entiende que en Semana santa "seguiremos la misma tónica", ya que este puente "ha servido de termómetro. Habrá más turismo nacional. La Semana santa es otro de los atractivos turísticos de Córdoba, porque se puede comparar con las de Sevilla y Málaga, las cofradías están haciendo un grandísimo trabajo", ha subrayado.

De su parte, el presidente de la asociación Horeca Córdoba, Miguel Ángel Morales, ha coincidido en destacar que en la Ribera, el casco histórico y la Judería "han ido de menos a más y se han cumplido las expectativas", mientras que en la periferia "el balance ha sido nefasto, la gente ha optado por irse. El año pasado el puente fue mejor", ha recordado. Sobre la previsión de Semana santa, ha adelantado que "se espera que sea buena, pero siempre dependerá del tiempo".