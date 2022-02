El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha incidido en la rentabilidad para Córdoba que tendrá el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones cuando abra sus puertas a finales del mes de mayo o principios de junio y que el informe encargado por el Ayuntamiento al despacho de abogados J&M Martín cifra en 24 millones el retorno que tendrá para la ciudad. Para el regidor lo importante de esta nueva infraestructura ubicada en el Parque Joyero es que sirva de atracción a congresos de gran aforo y ferias comerciales, eventos que hasta ahora no se podía celebrar en la ciudad por falta de un espacio adecuado, lo que lo convertirá en un completo al Palacio de Congresos de la calle Torrijos. En este sentido, Bellido asume el hecho de que la gestión del inmueble pueda ser deficitaria para el Ayuntamiento --los cálculos que se han hecho rondan el medio millón de euros-- al bien superior de los beneficios que tendrá para la ciudad. "El beneficio no va a ser un beneficio económico directo para el Ayuntamiento si no un beneficio económico para la ciudad", ha puntualizado.

El Ayuntamiento espera un retorno de 24 millones anuales del Centro de Exposiciones de Córdoba "La importancia de ese equipamiento es que puede atraer a la ciudad congresos de gran formato o ferias comerciales que esté a disposición de un interés económico superior a la explotación económica de un bien, no nos importa tanto sacar rentabilidad directa si no lo que va a impactar en la economía de la ciudad", ha abundado. Gestión directa pública En cuanto a la reunión celebrada ayer por parte de la comisión de estudio del CEFC, Bellido ha confirmado que con toda probabilidad se vaya hacia una gestión directa del edificio, después de que haya tenido que desterrarse la idea primitiva de crear una empresa municipal nueva. El alcalde sigue pensando que esa era la fórmula más flexible y que menos problemas administrativamente conlleva, pero ha recordado que es "prácticamente imposible" con la ley en la mano porque para crearla habría que acreditar que no tendría pérdidas y sería absolutamente sostenible. "Es probable que vayamos a un modelo de gestión directa, porque lo que tenemos claro es que queremos que sea un modelo público", ha dicho el alcalde que ha justificado esa decisión no solo por el tema de la rentabilidad para la ciudad sino también por el ahorro de 3,5 millones del IVA de la construcción si se opta por una fórmula pública. Inspirados en el IMAE La idea del gobierno local es ir a un modelo en el que el Ayuntamiento no sea un organizador de congresos si no que sea el que gestione el espacio. El modelo a seguir es el del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) que, aunque también programa, alquila salas del Gran Teatro o los espacios escénicos del Teatro Góngora y la Axerquía a terceros. "Ese es el modelo: una estructura administrativa muy pequeña, lo justo para llevar el mantenimiento, facturas y trámites de reservas, y una parte de comercialización, pero serán los organizadores de ferias y congresos quienes se encarguen del espacio", ha avanzado el alcalde.