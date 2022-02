The British School of Córdoba es uno de los centros formativos con más solera de Córdoba y cada año, sobre estas fechas, organiza una jornada de puertas abiertas para que las familias que vayan a matricular a sus hijos allí (o aún se lo estén pensando), puedan conocerlo más de cerca. "Es una oportunidad perfecta para conocer a nuestro equipo, saber qué ocurre realmente cuando se pasa a formar parte de la familia del British School of Córdoba y descubrir los valores que podemos aportar a la vida de su hij@", explica la directora general del BSC, Ana Ortiz.

Relacionadas La primera generación del BSC confía también en la educación británica para sus hijos