El Sindicato Médico de Córdoba ha pedido a la Consejería de Salud y Familias que ponga en marcha urgentemente el Plan de Continuidad Asistencial que permitirá alargar la jornada cinco horas de forma remunerada por la tarde de los profesionales que se ofrezcan voluntarios un par de días a la semana con el fin de aliviar la enorme sobrecarga que están soportando en este momento los servicios sanitarios.

Según el sindicato, hay un colapso total en las citas médicas, que no se pueden confirmar en muchos casos vía telefónica ante la enorme demanda existente y cuando se logra, son para dentro de diez o quince días, según los centros de salud, lo que está provocando un gran malestar entre los usuarios. Aunque ha habido incorporaciones del personal que se ha tomado días de vacaciones durante la Navidad, las constantes bajas por coronavirus mantiene un elevado número de puestos sin cubrir ante lo que, insisten, "hace falta llevar poner en marcha el Plan de Continuidad Asistencial, que debería estar aplicándose ya en enero". Consideran que en la coyuntura actual, habrá personal suficiente voluntario para realizar estas tareas, con el fin de aliviar las listas de espera y recuperar "cierta normalidad" cuanto antes. El Sindicato Médico recuerda que los delegados liberados se ofrecieron a echar una mano durante la Navidad y han estado pasando consulta, pero las demoras son tan grandes y la demanda tan elevada que esta medida es insuficiente.

Según recoge el Sindicato en un comunicado, "no podemos dejar pasar la ocasión, de denunciar una vez más el escaso dimensionamiento de las plantillas médicas y la mala planificación en los periodos vacacionales como son estas Navidades o los periodos veraniegos". Recuerdan que "a esta situación de por sí caótica y que ya produce gran sobrecarga asistencial, se han sumado las bajas de muchos profesionales contagiados por covid dejando al resto ante un arduo y agotador combate".

La situación en las urgencias del hospital Reina Sofía "ha sido de sobrecarga y gran tensión", al igual que en varios puntos rurales como la Carlota, Montoro, o Palma, donde no se ha podido cubrir el puesto del médico que habitualmente va en la UVI móvil durante el día, habiendo tenido que ser cubierto por otro compañero de guardia, informan. En la capital, una de las UVIs móviles se quedó sin médico en varios tramos horarios, siendo además la sobrecarga en los puntos fijos (Carlos Castilla del Pino y Sector Sur) “insoportables”, ya que las plantillas en ambos puntos llevan años infradimensionadas.

Atención Primaria, solo "una herramienta de rastreo"

Por otro lado, les preocupa que la Atención Primaria "se haya convertido casi exclusivamente en una herramienta de rastreo, sin tiempo para otras patologías o actos médicos y por supuesto que decisiones que toman las autoridades sanitarias y comunicadas mediante WhatsApp como no realizar Pruebas de Detección de Infección Activa por coronavirus SARS- CoV2 en pacientes con síntomas leves, no se expliquen lo suficientemente a la población y supongan un motivo de enfado y enfrentamiento de los pacientes, con los propios profesionales, que deben asumir decisiones que no han tomado ellos teniendo que negar dichas pruebas a los pacientes".