Cuando aún no se sabe a ciencia cierta si habrá Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que en caso de que se celebre la directora gerente del hospital Reina Sofía, Valle García, encarnará al Rey Gaspar. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, informó ayer de que postergará hasta el día 30 de diciembre la decisión de celebrar o no el desfile para apurar los plazos en medio del crecimiento exponencial de casos por covid en la capital. Ayer mismo se declaró el nivel 2 de alerta sanitaria en la ciudad, aunque no se han tomado nuevas medidas restrictivas. Además de Valle García encarnará al Rey Melchor la joven atleta cordobesa Sandra Camacho, y al Rey Baltasar Rafael Viso, vicepresidente de la peña Los Tenorios

