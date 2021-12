El Ayuntamiento de Córdoba no ha decidido aún si celebrar o no la Cabalgata de Reyes Magos del día 5 de enero. El alcalde, José María Bellido, ha dicho esta mañana que en principio se mantiene el desfile pero que no se tomará una decisión definitiva hasta el día 30 de diciembre, la fecha límite que se ha dado el Consistorio para acordar qué se hace finalmente. Lo que de momento sigue adelante son los planes para la Nochevieja. En Córdoba hay autorizados tres cotillones.

