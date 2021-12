La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha dibujado un panorama negro en la gestión municipal con un alcalde “ausente de los problemas”, “de perfil”, que no asume responsabilidades y que “no está a las alturas de las circunstancias”, y con un gobierno “que no es de fiar”. En este sentido, Ambrosio ha recordado que el grupo municipal socialista tendió la mano al gobierno local en los peores momentos de la crisis, para acordar el uso de remanentes y los presupuestos del 2021, pero ha dicho que lo que han recibido han sido “incumplimientos permanentes” de lo acordado. “Mentiras, engaños y patadas al balón es lo único que hemos encontrado”, ha dicho Ambrosio apoyándose en un dato: el 41%de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre, el nivel “más bajo de toda la historia”. La portavoz socialista ha tirado de hipérbole para señalar en su balance del mandato que estamos ante "el peor gobierno" de la historia democrática de Córdoba y con "el peor alcalde" al frente de una ciudad "en la peor crisis".

La edil socialista ha hecho balance de los 1.000 días de mandato del PP y Cs al frente del Ayuntamiento de Córdoba acusando al equipo de gobierno de ser “el peor gobierno de la democracia y el más opaco y oscuro”, por haber estado salpicado de “permanentes polémicas”, desde la del sueldo de Eva Timoteo hasta el caso Infraestructuras, pasando por la comisión de investigación sobre el Imdeco y Manuel Torrejimeno. Para la socialista, la gestión de José María Bellido es comparable “a la espuma del cava, porque sale con mucha fuerza pero se diluye en muy poquito tiempo”.

Para Isabel Ambrosio, lo más grave de la gestión de Bellido respecto a la pandemia es no haber reforzado los servicios sociales, “en un momento en el que las familias vulnerables más lo necesitan” si no “haber favorecido a las rentas más altas” con su rebaja fiscal, y haber desmantelado algunos servicios municipales, como la red de centros cívicos, y haber malogrado otros, como la limpieza que, a su juicio, brilla por su ausencia en muchas barrios, o el mantenimiento de colegios públicos, de cuya partida presupuestaria se ha ejecutado un 0%.

Ni una propuesta nueva

Asimismo, desde el PSOE lamentan que el gobierno local no haya hecho “ni una sola propuesta nueva en este mandato”, por una “nefasta” gestión, y que no hayan sido capaces de culminar los proyectos de la etapa anterior. Por lo demás, Ambrosio considera que el alcalde no pisa la calle y ha abandonado los barrios y la periferia, y que está más preocupado “en tapar incumplimientos de la Junta de Andalucía y en criticar al Gobierno de la Nación, que en solventar los problemas de los cordobeses”.

Si este es el panorama actual, el futuro tampoco lo ven mucho mejor los socialistas que critican “la falta de visión estratégica” del alcalde, que a pesar de que en su programa electoral primaba la confección de un plan estratégico a dos años y medio de mandato sigue sin materializarse. En este sentido, Ambrosio ha aplaudido al menos el cambio de nombre de este documento, que ha pasado a llamarse Agenda Urbana, y ha animado al gobierno local a emplear para su elaboración los 300.000 euros que le ha concedido el Gobierno. Pese a todo, Ambrosio ha dicho que está convencida de que no se pondrá en marcha en este mandato, al tiempo que ha lamentado el abandono de la industria y el comercio de cercanías (lamenta que no se haya puesto en marcha el bono 10), con la pérdida de empleo consiguiente.

Tampoco ha quedado mejor parada la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), de quien la portavoz socialista ha dicho que ha estado “bajo sospecha” desde que comenzó el mandato. Además, Isabel Ambrosio ha lamentado que no haya aprovechado la pandemia para mejorar los equipamientos turísticos o hacer más atractiva la ciudad. Asimismo, ha lamentado que como delegada de Igualdad haya sido “incapaz” de desarrollar una herramienta como el plan estratégico de género, ejecutado solo un 10%.

"El mayor atasco del Ayuntamiento"

Los únicos logros que ha reconocido al alcalde ha sido haber conseguido “el mayor atasco del Ayuntamiento a niveles nunca vistos”; haber retrasado el cobro medio a proveedores a 45 días de media (275 días en el Imtur y 127 días en el caso del Imdeco); y empezar un año más sin contar con presupuesto por lo que los datos de ejecución del mismo volverá a ser mínimo.

Además, Ambrosio ha dicho que Bellido ha sido incapaz de ejecutar proyectos con cargo a remanentes ni de poner en marcha las que venían del anterior mandato, como la puesta en marcha de La Normal de Magisterio o el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones para el que no se ha planteado aún qué modelo de gestión tendrá. A esta nómina ha añadido Ambrosio el Campo de San Eulogio o el Pabellón de la Juventud. Por último, la portavoz socialista ha reseñado que nada se sabe de promesas electorales del PP como el aparcamiento de Colón o el que querían construir en la avenida de Vallellano (Puerta de Córdoba).