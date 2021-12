Los cotillones de Nochevieja se mantienen a pesar del aumento de contagios por covid y de que Córdoba pase al nivel 2 de alerta por coronavirus. El alcalde, José María Bellido, ha insistido este martes en que el Ayuntamiento no tiene competencias para prohibir por razones sanitarias la celebración de cotillones en Nochevieja, mientras que desde la Junta de Andalucía se pide a los ayuntamientos «sentido común» ante los eventos multitudinarios que se avecinan (Nochevieja y Cabalgata de Reyes).

El regidor ha explicado por qué el Consistorio no puede tomar medidas coercitivas y que solo las autoridades sanitarias, la Consejería de Salud y Familias en este caso, podría hacerlo. El primer edil ha señalado que la autorización municipal para la celebración de cotillones solo responde a cuestiones urbanísticas y de seguridad física, es decir, aforos, entradas y salidas del inmueble, pero que la administración local no tiene ninguna herramienta para prohibir la celebración de estos eventos. «No somos nadie para que no se hagan», ha dicho para limitarse a recomendar a los organizadores de este tipo de fiestas que sigan las recomendaciones sanitarias. «Si denegáramos una licencia basándonos en los datos de covid estaríamos prevaricando porque es una decisión que escapa al ámbito municipal», ha añadido.

En concreto, el Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado finalmente tres fiestas de cotillón para Fin de Año en Córdoba, aunque se habían recibido peticiones de seis empresas distintas. Están autorizadas las fiestas en La Casa del agua, Club Figueroa y calle Sansueña 17. Donde pudo decidir y lo hizo el Ayuntamiento de Córdoba fue sobre la fiesta de Nochevieja que tenía previsto celebrar como cada año en la plaza de Las Tendillas. Esta celebración se canceló al entenderse que no podrían garantizar que se respetasen las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas prescriptivos.

Apelan al sentido común

Mientras los ayuntamientos se debaten en estas disquisiciones, el Gobierno de la Junta de Andalucía se ha limitado este martes a pedir «sentido común» y «responsabilidad» a las administraciones locales de cara a estos eventos multiudinarios. El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha recordado en rueda de prensa que no se puede «bajar la guardia» ante la sexta ola y pidió a todo el mundo que haga «un esfuerzo más» porque «la responsabilidad personal en Navidad es decisiva» para acabar con el coronavirus.

También ha solicitado esa responsabilidad a los ayuntamientos en nombre del Gobierno, ya que tienen que abordar las celebraciones en los próximos días de dos de los eventos que reúnen a más personas, aunque Bendodo no ha ido más allá y no ha dado ninguna recomendación. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, por su parte, ha indicado que estamos «en unas fechas muy complicadas» por el fin de año y las cabalgatas de Reyes, y que las «medidas orientativas» que la Junta publicó la semana pasada han sido «más que suficientes» para que se minimizaran «al máximo» las reuniones sociales.