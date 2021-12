El comité de empresa de Aucorsa, la empresa municipal de autobuses de Córdoba, mantiene la convocatoria de paros parciales para los días 3, 4 y 5 de enero, es decir, en los días previos al día de Reyes y el mismo día en que en principio y si no hay cambios se celebra la Cabalgata. La reunión mantenida esta mediodía con la empresa no ha permitido la desconvocatoria ya que los trabajadores no han visto avances suficientes para hacerlo. La razón principal de la convocatoria de estos paros es la falta de avances en la negociación colectiva con la dirección de la empresa, que se dilata ya durante dos años.

A la reunión no ha podido asistir el presidente de la empresa, Miguel Ángel Torrico, al estar confinado, y en su lugar se ha personado el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, y la gerente, Ana Tamayo. El presidente del comité de empresa, Custodio Sánchez, ha aplaudido "el buen talante" negociador de Fuentes, que ha visto "justas" las reivindicaciones de los trabajadores. "Es buen conocedor de nuestra situación porque fue consejero del PP en Aucorsa durante el anterior mandato", ha explicado el presidente del comité al término de la reunión. Una de las cosas que pide la plantilla es que se lleve a cabo el cómputo de horas anuales trabajadas, "una reflexión que llevará a contratar a gente", ha defendido Custodio Sánchez. De hecho, Fuentes se ha comprometido a hacer un estudio de horas para febrero dentro de los presupuestos de Aucorsa y la gerente, por su parte, a abrir una convocatoria para una bolsa de empleo de conductores. "Vemos buena voluntad por su parte, pero no podemos desconvocar porque no se ha dejado nada por escrito y porque ya son muchas las mentiras de la gerente", añade el presidente del comité. La plantilla rechaza el argumento dado por la empresa de que no se puede incrementar el gasto de personal, porque sí ha podido hacerse en empresas similares como Tusam en Sevilla. "Es cuestión de voluntad política", dice Custodio Sánchez que llama a buscar una solución. Te puede interesar: Córdoba Ciudad El comité de empresa de Aucorsa convoca huelga parcial para los días 3, 4 y 5 de enero El apoyo a esta huelga parcial ha recabado el 93% de apoyos de una plantilla que está formada por 397 empleados. Los trabajadores de Aucorsa llevan años exigiendo una mejora de sus condiciones laborales, que no económicas, y critican las largas jornadas laborales, así como lo que entienden "una discriminación" con los trabajadores del resto de empresas municipales.