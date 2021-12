El sorteo de la Lotería de Navidad de este 2021, que empezó esquivo con Córdoba, ha acabado repartiendo al menos 5,5 millones de euros (seguro que hay más décimos premiados por ahí), una suma considerable en los tiempos que corren. Nada que ver con el sorteo del año pasado, en el que Córdoba fue agraciada repetidas veces, pero lo recaudado ni siquiera llegó al millón de euros.

La jornada empezó tranquila, con un quinto premio cantado por los Niños de San Ildefonso que pasaba de largo por la provincia. Así se fueron sucediendo uno tras otro sin que el nombre de Córdoba sonara hasta el último premio, con la única alegría de un décimo ganador de un cuarto premio vendido en la administración 2 de la localidad de Baena, donde algún afortunad@ se hizo con un boleto del 42833 que le dejó en el bolsillo 20.000 euros.

El primer campanazo sonaba a mitad de mañana de la mano del club de ciclismo Diego Muñoz, que anunció que los 60 décimos del 19517 que habían comprado por internet en Valencia, uniendo varias fechas señaladas, coincidían con el tercer premio de la lotería, que dejaba así tres millones de euros entre amigos, vecinos y allegados del club. No hubo que esperar mucho para que el champán corriera entre los agraciados, algunos de los cuales acudieron a celebrar al bar Isidro de Fernán Núñez, que también llevaba parte del premio. En Fernán Núñez se quedaron 30 de esos 30 décimos y otros tantos viajaron a Baena, donde un socio del club los regaló y vendió a otros tantos, entre ellos, a trabajadores de la empresa Agrobaena, donde también se celebró la noticia.

El Gordo, acabado este año en 8, la cuarta terminación más premiada históricamente, según Loterías del Estado, después del 5, el 4 y el 6, se conoció poco después del mediodía, a las 12.12 horas, y aunque el número en cuestión, el 86148, no se vendió en Córdoba, hubo quienes se llevaron un buen pellizco. En Adamuz, dos amigas de toda la vida se encontraron ayer celebrando un premio de 400.000 euros que no esperaban, pero que les vendrá de perlas. Una es Ana Victoria García, gerente de la cooperativa olivarera Virgen del Sol y la otra Mercedes Ruiz, diplomada en Turismo. Un viaje de placer las llevó en noviembre a Madrid y cuando estaban en Atocha, con un pie casi en el AVE, a petición del marido de una de ellas, decidieron llevarse dos décimos con los que seguro que sellan la amistad de por vida. Estas cosas no pasan todos los días. Pero ellas no fueron las únicas.

A última hora de la tarde, se supo que un vecino de Puente Genil llevaba otros dos décimos del 86.148, que le encargó a un familiar en un viaje a Madrid. Se ve que tuvo buen ojo porque gracias a él se ha embolsado 800.000 euros. Según pudo confirmar este periódico, al menos otro más de esos boletos del primer premio (400.000 euros) tiene dueño cordobés, aunque el afortunado, que lo comparte con varios amigos, prefirió mantener su identidad en el anonimato. Teniendo en cuenta que el Gordo se vendió en Atocha, no cabe duda de que algún otro viajero estará, como ellos, celebrando la buena fortuna que le trajo su escapada en el AVE. Por cierto, que la última vez que se vendió en Córdoba el Gordo fue el año pasado, aunque solo un décimo premiado, del 72897, que salió de la terminal de Jesús Rescatado, uno de los barrios más suertudos de la ciudad en estas lides. Antes de eso, solo había tocado otras tres veces, en la capital, en 1963, en 1978 y en 2018. Ese mismo año, el 2018, tocó también en Fuentecarretero, La Carlota y Puente Genil. En este milenio, hay que remontarse al 2012 y 2002 para ver un Primer Premio en la provincia, en Lucena y Priego, respectivamente. El listado de localidades agraciadas se cierra con Hinojosa del Duque, que también vio la luz del premio navideño con más brillo en 1986.

En la recta final del sorteo, el nombre de Córdoba sonó por fin y con él, el de la administración Fernando de Córdoba, cuyo propietario es Agustín Hidalgo. El único décimo premiado y vendido efectivamente en la ciudad ha sido el que salió de su tienda, que abrió hace cuatro años y ya ha repartido dos quintos premios de Navidad, según relató Hidalgo. Lo curioso de este boleto del 89109, que servirá al ganador para hacerse con 6.000 euros, es que forma parte de los casi 3.000 sobres sorpresa vendidos en la administración. Según Agustín Hidalgo, muchos clientes le pedían que les vendiera un décimo y se lo dieran bocabajo, para no saber el número, por lo que él decidió inventarse un sistema para hacer más atractiva esta opción. Así, a partir de un estudio que él mismo realiza sobre los números y terminaciones más premiados en años anteriores, hace una selección con diferentes décimos, cada uno con un número distinto, y los vende en un sobre sorpresa que no permite a quien lo compra ver el número hasta que lo abra.

La recomendación del lotero, que mostró su alegría por haber podido entregar un premio en su ciudad, es no hacerlo hasta el 22 de diciembre, para mantener el misterio hasta el último momento. Este año, su sistema ha sido bendecido con la suerte en el último momento, que garantizará una Navidad un poco más alegre para el que se lo llevara a casa. Siguiente cita, la del Niño. Suerte a todos.